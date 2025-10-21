¿Perdiste tu cuenta de Google? Gmail suma herramientas para volver a iniciar sesión sin SMS

Durante el último año, los ataques dirigidos a cuentas de Google aumentaron un 84 %, según datos internos de la compañía. Gmail , el servicio más utilizado de la firma, se ha convertido en uno de los blancos principales de los cibercriminales, que buscan robar contraseñas o interceptar códigos de verificación.

Entre las amenazas más recientes, destaca una técnica conocida como Pixnapping , que permite a aplicaciones maliciosas robar datos y códigos 2FA en segundos sin que el usuario lo note. Este método explota vulnerabilidades del sistema gráfico de Android , mostrando cómo los delincuentes digitales evolucionan constantemente.

Aunque Google ya lanzó un parche parcial (CVE-2025-48561) para mitigar este fallo, los expertos advierten que existen formas de evadirlo. Por eso, la compañía decidió fortalecer su sistema de recuperación de cuentas, reduciendo la dependencia de contraseñas y SMS.

Google presentó dos herramientas clave que amplían las posibilidades de recuperar el acceso a tu cuenta de Gmail si pierdes tu dispositivo, olvidás la contraseña o sufrís un ataque.

Esta función permite designar hasta 10 personas de confianza que pueden ayudarte a verificar tu identidad y recuperar tu cuenta. Es ideal si no podés recibir códigos en tu teléfono o correo alternativo.

Para activarla, debés ingresar al panel de Seguridad de tu cuenta de Google, buscar la opción Contactos de recuperación, verificar tu identidad y añadir los contactos elegidos. Luego, si perdés el acceso, bastará con pedir ayuda a alguno de ellos para restaurar tu cuenta.

2. Inicio de sesión con número de móvil

Otra innovación es el inicio de sesión mediante número de teléfono, pensado especialmente para usuarios de Android. En lugar de ingresar tu contraseña, el sistema te muestra las cuentas vinculadas a ese número. Solo tenés que elegir la correcta, ingresar el PIN o patrón de desbloqueo de tu dispositivo y acceder directamente a Gmail.

La función se está desplegando gradualmente en todo el mundo, y Google enviará un aviso cuando esté disponible en cada región.

gmail La función se está desplegando gradualmente en todo el mundo, y Google enviará un aviso cuando esté disponible en cada región. Google

Qué hacer si ya perdiste el acceso a Gmail

Si todavía no activaste las nuevas funciones, podés seguir usando el método tradicional de recuperación:

Ingresá a la página de recuperación de cuentas de Google .

. Introducí tu dirección de correo.

Seguí los pasos de verificación de identidad.

Si no tenés acceso a tu teléfono ni a tu correo de respaldo, se te ofrecerán alternativas como responder preguntas de seguridad o confirmar actividad reciente.

Aunque este proceso sigue siendo válido, Google recomienda configurar cuanto antes las nuevas opciones. Los contactos de recuperación y el acceso por número de teléfono ofrecen una capa adicional de protección ante ataques y pérdidas de acceso, sin depender de contraseñas vulnerables o mensajes de texto interceptables.

Con estas funciones, Gmail evoluciona para ofrecer métodos de inicio de sesión más seguros y accesibles. En un entorno donde los ciberataques son cada vez más frecuentes y sofisticados, estas herramientas representan un paso importante para mantener las cuentas protegidas y recuperar el control cuando algo sale mal.