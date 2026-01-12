OnePlus Turbo 6: los nuevos teléfonos con una batería de 9.000 mAh para jugar sin parar

La marca china lanzó la serie OnePlus Turbo 6 con pantallas de 165 Hz y una autonomía que rompe el molde. Conocé los detalles de estos potentes equipos.

La marca china OnePlus presentó sus nuevos modelos diseñados para usuarios gamer. Los equipos, de la línea OnePlus Turbo 6, se centran en dar mucha potencia y una duración de energía que rinde un montón, siendo ideales para quienes no quieren depender de carga todo el día

OnePlus debuta su Snapdragon 8s Gen 4 La pantalla del OnePlus Turbo 6 llega a los 165 Hz para que todos los movimientos se vean fluidos y sin cortes. La marca no dio vueltas y eligió lo mejor de Qualcomm para su modelo principal. El dispositivo más potente utiliza el procesador Snapdragon 8s Gen 4, un componente de 4 nanómetros muy veloz que debuta en este rango de precios. Este chip permite que la pantalla de 6,78 pulgadas alcance una fluidez de 165 Hz, algo que habitualmente solo se ve en los teléfonos más caros del mercado. Para que el calor no sea un problema, el teléfono recibe el sistema de refrigeración Glacier, que ayuda a que el aparato no levante temperatura excesiva mientras estás en medio de una partida exigente.

image OnePlus Turbo 6: autonomía y rendimiento de vanguardia. OnePlus También sumaron un chip especial llamado Windspeed Edition, desarrollado para que el procesador gaste menos energía cuando estás en pleno juego. El modelo más sencillo, el Turbo 6V, usa un procesador un poco más tranquilo pero que igual rinde muy bien para las tareas diarias. Lo bueno es que ambos tienen una respuesta táctil muy precisa y un giroscopio de alta gama. Esto es un golazo para los juegos de disparos o de carreras, donde cada movimiento cuenta para ganar. Además, vienen con una certificación de resistencia al agua y al polvo muy completa, para que el usuario se quede tranquilo ante cualquier accidente.

OnePlus Turbo 6: una batería de 9.000 mAh para jugar sin parar Lo que más llama la atención de estos teléfonos es, sin dudas, la batería de 9.000 mAh. Es una capacidad mucho más grande que la que traen los celulares más conocidos de la actualidad. Con este tamaño de reserva, podés usar el celular durante horas y horas. Y cuando te toque cargarlo, la carga rápida de 80 W SuperVOOC hace que recuperes la energía en menos de una hora, lo cual es muy práctico para el ritmo de vida actual.