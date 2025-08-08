Nuevo ChatGPT-5: más rápido, más preciso y abierto para todos
OpenAI presentó ChatGPT-5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, con mejoras en velocidad y razonamiento, disponible para usuarios gratuitos.
ChatGPT-5, el último modelo de inteligencia artificial de OpenAI, fue lanzado al público. La compañía detalló que esta versión es más rápida, precisa y útil, con aplicaciones en escritura, programación y salud, y que está disponible para todos los usuarios, incluidos los de la versión gratuita de ChatGPT.
El CEO de OpenAI, Sam Altman, destacó en una conferencia con periodistas que volver a GPT-4 tras probar ChatGPT-5 “fue bastante miserable”. Según la empresa, el modelo logró reducir la tasa de errores o “alucinaciones” y ha superado 5.000 horas de pruebas de seguridad antes de su lanzamiento.
Mejoras clave en ChatGPT-5 y diferencias con GPT-4
Entre las principales novedades, GPT-5 incorpora “safe completions”, que permiten responder preguntas potencialmente riesgosas con información segura y sin utilidad dañina. También reconoce sus limitaciones, evita especular y reduce afirmaciones sin respaldo.
Michelle Pokrass, líder de postentrenamiento en OpenAI, explicó que el modelo “puede reconocer cuándo una tarea no puede completarse y explicar mejor sus limitaciones”. Durante la presentación, OpenAI mostró la función de “vibe coding”, que permite generar aplicaciones a partir de un simple prompt. En la demostración, GPT-5 creó dos apps diferentes para aprender francés en segundos, incluyendo tarjetas, cuestionarios y seguimiento de progreso.
El modelo también llega a Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry y herramientas de consumo. Empresas como Box han probado ChatGPT-5 para procesar información compleja, destacando su capacidad para mantener más datos en contexto y aplicar lógica avanzada.
Disponibilidad y versiones
GPT-5 se lanza inicialmente en versiones estándar, mini y nano, adaptadas a distintos costos y necesidades de latencia. Los usuarios de ChatGPT Free tendrán un límite de uso, mientras que los planes Plus, Pro, Edu y Enterprise contarán con más acceso.
Sam Altman comparó la experiencia con “tener un equipo de expertos de nivel doctoral disponible en cualquier momento”. Para OpenAI, esta nueva versión no solo mejora la interacción, sino que la hace más natural y “humana”.