Nuevo ChatGPT-5: más rápido, más preciso y abierto para todos

OpenAI presentó ChatGPT-5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, con mejoras en velocidad y razonamiento, disponible para usuarios gratuitos.

ChatGPT-5, el último modelo de inteligencia artificial de OpenAI, fue lanzado al público. La compañía detalló que esta versión es más rápida, precisa y útil, con aplicaciones en escritura, programación y salud, y que está disponible para todos los usuarios, incluidos los de la versión gratuita de ChatGPT.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, destacó en una conferencia con periodistas que volver a GPT-4 tras probar ChatGPT-5 “fue bastante miserable”. Según la empresa, el modelo logró reducir la tasa de errores o “alucinaciones” y ha superado 5.000 horas de pruebas de seguridad antes de su lanzamiento.

image Mejoras clave en ChatGPT-5 y diferencias con GPT-4 Entre las principales novedades, GPT-5 incorpora “safe completions”, que permiten responder preguntas potencialmente riesgosas con información segura y sin utilidad dañina. También reconoce sus limitaciones, evita especular y reduce afirmaciones sin respaldo.

image ChatGPT: su uso simula más un buscador que un asistente OpenAI Michelle Pokrass, líder de postentrenamiento en OpenAI, explicó que el modelo “puede reconocer cuándo una tarea no puede completarse y explicar mejor sus limitaciones”. Durante la presentación, OpenAI mostró la función de “vibe coding”, que permite generar aplicaciones a partir de un simple prompt. En la demostración, GPT-5 creó dos apps diferentes para aprender francés en segundos, incluyendo tarjetas, cuestionarios y seguimiento de progreso.

image Las principales diferencias entre GPT-4 y GPT-5 OpenAI El modelo también llega a Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry y herramientas de consumo. Empresas como Box han probado ChatGPT-5 para procesar información compleja, destacando su capacidad para mantener más datos en contexto y aplicar lógica avanzada.