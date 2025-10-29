Netflix dejará de funcionar en varios teléfonos desde noviembre: conocé la lista completa
Algunos dispositivos antiguos dejarán de ser compatibles con la aplicación de Netflix debido a las nuevas actualizaciones del servicio.
Netflix sigue siendo una de las plataformas de streaming más populares del mundo. Con millones de suscriptores activos, el servicio se consolidó como una de las opciones favoritas para ver películas y series desde cualquier lugar. Sin embargo, Netflix dejará de funcionar en varios teléfonos a partir de noviembre de 2025, debido a cambios técnicos y actualizaciones internas.
El equipo de la compañía explicó que, con cada actualización, se incorporan nuevas funciones que requieren sistemas operativos más recientes. Esto provoca que algunos dispositivos más antiguos —principalmente los lanzados entre 2011 y 2014— ya no puedan ejecutar correctamente la aplicación.
,En un comunicado oficial, Netflix señaló que “la evolución tecnológica implica dejar atrás equipos que no pueden soportar las últimas versiones del software ni garantizar la experiencia de visualización esperada”.
La incompatibilidad afecta especialmente a teléfonos que no pueden actualizarse a versiones recientes de Android o iOS, por lo que la aplicación dejará de estar disponible en esos modelos a partir de noviembre.
Lista de celulares en los que Netflix dejará de funcionar
A continuación, los dispositivos que dejarán de ser compatibles con la app desde noviembre de 2025:
Samsung Galaxy S5;
-
Sony Xperia M4 Aqua;
-
Motorola Moto X (2013 y 2014);
-
LG G4;
-
HTC One M8;
-
Huawei P8;
-
Nexus 5;
-
iPhone 6, 6s, 7, 8 y 8 Plus;
-
iPhone X;
-
iPhone SE (1.ª generación);
-
iPad (quinta generación – 2017);
-
iPad Pro (primera generación – 2015);
-
Cualquier dispositivo que no sea compatible con iOS 18.
Qué pueden hacer los usuarios afectados
Quienes tengan alguno de estos modelos podrán seguir viendo contenido de Netflix desde otros dispositivos compatibles, como Smart TV, computadoras o tablets. También es posible acceder desde navegadores web actualizados.
Netflix recomienda mantener el sistema operativo siempre actualizado y revisar la compatibilidad de la aplicación en la tienda oficial de cada plataforma.