Motorola Razr 70 es uno de los mejores plegables en 2026 y tiene un fuerte descuento en Mercado Libre

El Motorola Razr 70 es uno de los celulares plegables que se pueden encontrar actualmente en Mercado Libre , con un fuerte descuento y una propuesta que combina diseño tipo flip, dos pantallas y conectividad 5G. El modelo, lanzado en 2026, cuenta además con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

La propuesta apunta a quienes buscan un smartphone diferente a los formatos tradicionales, pero sin resignar características de hardware para el uso cotidiano. Entre sus principales prestaciones aparecen una pantalla interna de 6,9 pulgadas, cámaras de 50 MP, un procesador MediaTek y una batería de 4.800 mAh.

Al desplegar el teléfono aparece una pantalla pOLED de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ de 1080 x 2640 píxeles . El panel ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz, una característica que aporta mayor fluidez al desplazarse por aplicaciones, navegar o reproducir contenidos.

El Motorola Razr 70 incorpora una pantalla interna pOLED de 6,9 pulgadas y otra exterior AMOLED de 3,6.

En el exterior se encuentra una segunda pantalla AMOLED de 3,6 pulgadas protegida con Gorilla Glass. Este panel permite consultar notificaciones y realizar diferentes acciones rápidas sin necesidad de abrir completamente el celular.

El diseño también apunta a facilitar el transporte. Abierto, el Razr 70 mide 171,4 x 74 x 7,1 milímetros, mientras que cerrado queda en 88,08 x 73,99 x 15,85 milímetros. Su peso es de 188 gramos y cuenta con certificación IP48 de resistencia.

Motorola equipa el Razr 70 con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y procesador MediaTek Dimensity. Motorola

Procesador MediaTek y 256 GB de almacenamiento

En el apartado de rendimiento, Motorola incorporó un procesador MediaTek Dimensity 7450X de ocho núcleos, con una velocidad de hasta 2,6 GHz y fabricación en 4 nanómetros.

El dispositivo dispone de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta capacidad permite guardar aplicaciones, fotografías, videos y otros archivos, aunque el espacio no puede ampliarse mediante una tarjeta microSD.

El Razr 70 funciona con Android 16 y ofrece conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC. También admite doble SIM mediante nano-SIM y eSIM. Para proteger el acceso al equipo incorpora un lector de huellas dactilares lateral y reconocimiento facial.

El Motorola Razr 70 suma cámaras de 50 MP, batería de 4.800 mAh y carga inalámbrica de 15 W. Motorola

Cámaras de 50 MP y batería de 4.800 mAh

El sistema fotográfico trasero está compuesto por dos cámaras. El sensor principal tiene 50 MP, apertura f/1.7 y estabilización óptica de imagen (OIS), mientras que el segundo sensor de 50 MP combina funciones de ultra gran angular y fotografía macro.

El equipo permite grabar videos en resolución 4K a 30 cuadros por segundo. Para selfies y videollamadas, Motorola incorporó una cámara frontal interna de 32 MP con apertura f/2.4. La batería tiene una capacidad de 4.800 mAh y admite carga rápida por cable de hasta 30 W. También ofrece carga inalámbrica de 15 W, una alternativa para quienes utilizan bases compatibles.

El Motorola Razr 70 aparece en Mercado Libre con un descuento del 33% sobre su precio anterior. Motorola

Cuánto cuesta el Motorola Razr 70 en Mercado Libre

El Motorola Razr 70 de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene actualmente un precio de $1.193.099 en Mercado Libre. El valor representa un 33% de descuento respecto de su precio anterior de $1.799.999. Además, la publicación permite financiar la compra en 6 cuotas de $268.427.