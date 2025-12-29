Motorola lanza el Moto G Power 2026: un teléfono económico con una batería impresionante

A tan solo unos días de cerrar el año, Motorola vuelve a la carga con una propuesta enfocada directamente en la autonomía de la batería . El fabricante anunció que el Moto G Power 2026 buscará conquistar la gama media con especificaciones equilibradas y una estética renovada que no pasa desapercibida.

Este modelo mantiene la esencia de la familia Power, priorizando la duración de la batería sobre la potencia bruta. Con un acabado elegante y resistencia al agua, el teléfono se perfila como una opción sólida para quienes buscan durabilidad y estilo sin tener que gastar una fortuna en un tope de gama.

El equipo apuesta por una estética refinada. El nuevo celular llegará en 2026 con un precio competitivo y diseño estilizado en colores Pantone. Por fuera encontramos una pantalla de 6,8 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2388 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y protección Gorilla Glass 7i.

A pesar de ser un teléfono de gama media, no escatima en protección. Al igual que su antecesor, el Moto G Power 2026 cuenta con certificación IP68/IP69 que lo protege contra polvo, agua y puede sumergirse hasta 1,5 m por 30 minutos. Esto asegura una durabilidad superior frente a accidentes cotidianos.

A nivel técnico, la evolución es conservadora. Motorola no se distingue por dar un salto notable entre generaciones y el Moto G Power 2026 no es la excepción. De hecho, la edición de este año mantiene la mayoría de las especificaciones de hardware del modelo anterior.

¿Es necesario cambiar lo que ya funciona? Por alguna extraña razón, Motorola eligió el mismo procesador del Moto G Power 2025. En el apartado fotográfico, también se repite la fórmula con un sensor de 50 MP, aunque hay una mejora para los amantes de las selfies: El único cambio importante se da en la cámara frontal, que pasó de 16 MP a 32 MP.

Motorola Moto G Power 2026 - Interna 2 Este teléfono de Motorola cuenta con certificación IP68/IP69. Motorola

Una batería robusta y Android 16 de fábrica

El verdadero corazón de este equipo es su energía. La serie Moto G Power se distingue por su autonomía y este año la batería es de 5200 mAh con soporte para carga rápida de 30 W (cable) y carga inalámbrica de 15 W. Si bien hay competidores como el Moto G86 Power, un equipo con mejor procesador y una batería de 6.720 mAh, este modelo cumple con creces.

Lo más destacado es el software. Tal vez lo único que nos llama la atención es que el Moto G Power 2026 llega con Android 16, garantizando un sistema actualizado desde el primer día. El Moto G Power 2026 estará disponible a principios de enero y su precio parte en los 300 dólares en la tienda de Motorola de losEstados Unidos. Faltará saber cuándo llegará a la Argentina y con precio final se comercializará en nuestro país.