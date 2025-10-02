Monster Hunter Wilds y otros juegos de acción podrían dejar de funcionar en Windows 10: los motivos

Capcom alerta a los jugadores de PC: futuros parches y drivers serán clave para evitar fallas críticas en Monster Hunter Wilds y mantener la experiencia estable.

Monster Hunter Wilds, Rise y World podrían fallar en PC tras el fin del soporte de Windows 10 en octubre de 2025.

Capcom lanzó una advertencia para los jugadores de PC: Monster Hunter Wilds, junto con Monster Hunter Rise y Monster Hunter: World, podrían presentar fallas o dejar de funcionar correctamente en Windows 10 una vez que el sistema operativo pierda soporte oficial el 14 de octubre de 2025.

La compañía explicó en un comunicado publicado en Steam que, aunque los juegos podrán seguir ejecutándose en equipos con Windows 10, ya no podrá garantizar su correcto funcionamiento ni ofrecer asistencia técnica para problemas que surjan después de esa fecha. Esto se debe a que Microsoft dejará de brindar actualizaciones y mejoras al sistema operativo, lo que podría ocasionar incompatibilidades futuras.

hunter La compañía aconseja migrar a Windows 11 y mantener drivers actualizados para evitar errores y mejorar el rendimiento. Capcom

Consecuencias para los jugadores de Monster Hunter en PC Capcom advirtió que, en caso de errores tras el fin del soporte, solo podrá ofrecer soluciones basadas en información previa, dejando de investigar problemas nuevos en el sistema operativo descontinuado. Por ello, la recomendación es migrar a Windows 11 para evitar inconvenientes y asegurar la compatibilidad a largo plazo.

Además, la compañía publicó una guía para mejorar la estabilidad en PC, ya que Monster Hunter Wilds aún enfrenta críticas por fallas técnicas en su port. Los jugadores con tarjetas gráficas NVIDIA deberán actualizar a la versión 580.88 de los drivers, mientras que los usuarios de AMD tendrán que instalar la 25.2.1 o superior.