Microsoft actualiza Word y revoluciona la forma de editar documentos

Microsoft inició 2026 con una actualización que apunta directo al corazón de su herramienta más usada: Word . Esta vez no se trata de inteligencia artificial ni de grandes rediseños visuales, sino de una mejora simple pero poderosa que promete ahorrar tiempo y clics a millones de usuarios. La compañía simplificó por completo la acción de añadir hipervínculos dentro del texto, una de las tareas más frecuentes al redactar documentos .

Hasta ahora, insertar un enlace en Word implicaba abrir menús, buscar la opción “Vínculo” y pegar la dirección web en una ventana emergente. Con la nueva versión, ese proceso desaparece: basta con copiar una URL, seleccionar una palabra o frase y pegarla. Automáticamente, el texto se convierte en un hipervínculo activo, sin menús ni pasos adicionales.

La función ya comenzó a desplegarse en Word para Windows, Mac y la versión web, y busca agilizar el flujo de trabajo en informes, artículos o documentos colaborativos donde los enlaces son parte del día a día. Según el blog oficial de Microsoft , la meta es que tareas rutinarias como esta “se sientan sin esfuerzo y no interrumpan el proceso de escritura”.

Hasta ahora, la única alternativa rápida era pegar la URL completa en el documento, una práctica que solía romper la estética del texto. Con este cambio, Word logra un equilibrio entre agilidad y presentación profesional, algo clave para quienes trabajan con informes o textos académicos.

Word toma ventaja frente a Google Docs

Este movimiento también tiene un costado estratégico. En el terreno de los editores de texto, Word recupera ventaja frente a Google Docs, que todavía requiere usar el comando Ctrl + K o el menú contextual para insertar enlaces. Microsoft, en cambio, apuesta por un gesto natural —copiar y pegar— que replica el comportamiento de otros entornos digitales, como gestores de contenido o redes sociales.

La función está disponible desde la versión 2511 de Word para Windows, la 16.104 para Mac y también en la versión web, donde se suma un extra: al pasar el cursor por encima del enlace, aparece una vista previa del sitio web, lo que permite verificar la información sin salir del documento.

Más accesibilidad y soporte con IA

La actualización de hipervínculos no llega sola. Microsoft también introdujo mejoras en accesibilidad, especialmente en la generación automática de texto alternativo para imágenes. Al insertar una imagen, Word puede crear una breve descripción —visible para lectores de pantalla— que facilita la comprensión del contenido a personas con discapacidad visual.

Esta función estará integrada de forma nativa en los equipos Copilot+ PC y disponible mediante IA en otras versiones del programa. Los usuarios podrán revisar o editar la descripción antes de guardarla, garantizando precisión y contexto.

En tiempos en los que Microsoft centra sus esfuerzos en inteligencia artificial, esta actualización demuestra que la productividad también mejora con pequeños gestos. Word no solo se adapta a nuevas tecnologías, sino que vuelve más fluido lo cotidiano: escribir, enlazar, compartir. Un cambio mínimo que redefine cómo se construyen los documentos de siempre.