Meta Connect 2025: Zuckerberg presenta la nueva generación de lentes con IA

Meta celebró la conferencia Meta Connect 2025, en la que Mark Zuckerberg presentó la nueva generación de dispositivos vestibles. El foco estuvo puesto en los lentes con inteligencia artificial, con modelos actualizados de Ray-Ban y Oakley, y la introducción de los primeros Ray-Ban con pantalla integrada.

La segunda generación de Ray-Ban Meta ya está disponible. Ofrece hasta ocho horas de uso mixto, cámaras con el doble de píxeles y grabación en video Ultra HD 3K.

"Con estos avances, buscamos que las personas puedan compartir su visión del mundo con mayor calidad y duración", señaló Zuckerberg.

Por su parte, los Oakley Meta Vanguard apuntan a deportes de alto rendimiento. Incorporan nueve horas de batería, cámara con campo de visión de 122 grados y nuevos modos de grabación como Hyperlapse y Slow Motion.

Ambos modelos tendrán la función Conversation Focus, que permite amplificar la voz de la persona con quien se conversa a través de los altavoces de oído abierto. Esta actualización de software también llegará a los Oakley Meta HSTN.

Meta Ray-Ban Display y funciones para la comunidad

Otra novedad fue el lanzamiento de los Meta Ray-Ban Display, los primeros lentes de la compañía con pantalla monocular de alta resolución. La tecnología se complementa con la Meta Neural Band, que ofrece 18 horas de batería y control táctil.

Meta también destacó aplicaciones de sus lentes con IA en proyectos de inclusión. La Blinded Veterans Association trabaja en guías de uso para veteranos con discapacidad visual en Estados Unidos, mientras que la integración de la app Be My Eyes se expandirá a más países e idiomas.

Más allá de los lentes, la empresa presentó Meta Horizon Engine y Meta Horizon Studio, herramientas que buscan mejorar la creación y el rendimiento de mundos virtuales. Además, lanzó Meta Horizon TV, con contenidos de cine, deportes y música para visores de realidad virtual.