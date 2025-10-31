Mercado Libre venderá el iPhone 17 en Argentina con cuotas sin interés y plan de canje
Desde noviembre, Mercado Libre ofrecerá la venta oficial del iPhone 17 y toda la nueva línea de Apple en Argentina. Todos los detalles a continuación.
El iPhone 17 llegará oficialmente a la Argentina a través de Mercado Libre y será a partir de noviembre. La plataforma confirmó que venderá toda la nueva línea de smartphones de Apple de forma directa y con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, una ventaja clave en el contexto económico actual.
Financiación y plan de canje
Según informó la compañía, el objetivo es facilitar el acceso a productos de alta gama con alternativas de pago más flexibles.
Además de las opciones de financiación, la empresa presentó el Plan de Canje Mercado Libre, una propuesta que permitirá entregar un celular usado a cambio de crédito para la compra de un nuevo modelo. El monto puede alcanzar hasta $700.000 en Mercado Pago, y se acredita directamente en la cuenta del usuario, lo que agiliza el proceso de compra y permite el uso inmediato de los fondos.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de renovación tecnológica, con la que Mercado Libre busca posicionarse como un canal de referencia para acceder a los lanzamientos de Apple, sin intermediarios y con las garantías de Compra Protegida y envíos rápidos dentro del país.
Precios estimados y disponibilidad del iPhone 17
Los interesados ya pueden registrarse en una lista de espera online para recibir información sobre la disponibilidad y los plazos de entrega. Si bien las ventas comenzarán en noviembre, la atención se centra ahora en los precios locales, que tendrán como referencia los valores estimados a nivel nacional.
Los modelos del iPhone 17 disponibles en Mercado Libre Argentina contarán con 256 GB de almacenamiento y rondarían los siguientes precios:
-
iPhone 17: alrededor de $2.000.000
iPhone Air: aproximadamente $2.550.000
iPhone 17 Pro: unos $2.800.000
iPhone 17 Pro Max: cerca de $2.950.000
El anuncio destaca la presencia oficial de Apple en el comercio electrónico argentino. La combinación de cuotas sin interés, canje de equipos y entregas rápidas convierte a esta propuesta en una de las más competitivas del mercado local.