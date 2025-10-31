Mercado Libre venderá el iPhone 17 en Argentina con cuotas sin interés y plan de canje

Desde noviembre, Mercado Libre ofrecerá la venta oficial del iPhone 17 y toda la nueva línea de Apple en Argentina. Todos los detalles a continuación.

El iPhone 17 estará disponible en Argentina a través de Mercado Libre, con financiación y plan de canje.

El iPhone 17 llegará oficialmente a la Argentina a través de Mercado Libre y será a partir de noviembre. La plataforma confirmó que venderá toda la nueva línea de smartphones de Apple de forma directa y con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, una ventaja clave en el contexto económico actual.

image Así comunicaba Mercado Libre sobre la apertura de la tienda oficial de Apple en Argentina. Mercado Libre Financiación y plan de canje Según informó la compañía, el objetivo es facilitar el acceso a productos de alta gama con alternativas de pago más flexibles.

"Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para nuestros usuarios, que ahora podrán acceder a una amplia variedad de productos de manera directa de una de las marcas más relevantes del mundo", señaló Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Además de las opciones de financiación, la empresa presentó el Plan de Canje Mercado Libre, una propuesta que permitirá entregar un celular usado a cambio de crédito para la compra de un nuevo modelo. El monto puede alcanzar hasta $700.000 en Mercado Pago, y se acredita directamente en la cuenta del usuario, lo que agiliza el proceso de compra y permite el uso inmediato de los fondos.

image El iPhone 17 Pro Max sería el más solicitado por su rendimiento y nuevo diseño. Apple La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de renovación tecnológica, con la que Mercado Libre busca posicionarse como un canal de referencia para acceder a los lanzamientos de Apple, sin intermediarios y con las garantías de Compra Protegida y envíos rápidos dentro del país.