Mercado Libre líquida esta tablet Lenovo: pensada para estudiantes y los más chicos

Esta tablet Lenovo baja más de $40.000, incluye funda y film, audio Dolby Atmos, 4 GB de RAM y batería de hasta 13 horas.

Con pantalla HD de 9”, audio Dolby Atmos, Helio G80, 4 GB de RAM y batería de hasta 13 horas, la Lenovo Tab M9 se vuelve una opción sólida para estudiantes o para entretenimiento.

La versión Tab M9 de Lenovo se mete de lleno en la gama de entrada con una propuesta tentadora: en Mercado Libre pasó de $238.195 a $197.799, con un 16% de descuento y la posibilidad de pagarla en 6 cuotas de $46.571. A esto se suma un diseño de metal en dos tonos, color gris ártico, estuche folio y film incluidos, un combo que apunta a quienes buscan una tablet sencilla pero bien equipada para uso diario.

Este modelo Tab M9 ofrece una pantalla de 9 pulgadas HD (1340 x 800) con panel IPS de 400 nits y tratamiento antihuellas, pensada para series, lectura y navegación. El audio acompaña con dos altavoces optimizados con Dolby Atmos, un diferencial en este rango de precio. Su peso de alrededor de 344 gramos y el grosor de 7,99 mm refuerzan el perfil portátil.

ChatGPT Image 16 nov 2025, 04_15_22 p.m. Lenovo Tab M9 baja de $238.195 a $197.799 en Mercado Libre y suma funda folio, film protector y diseño metálico gris ártico para la gama de entrada. Imagen generada por la IA Una Lenovo con rendimiento equilibrado y batería para todo el día Por dentro esta Lenovo incorpora un procesador MediaTek Helio G80, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento eMMC ampliables mediante microSD hasta 2 TB, suficiente para apps básicas, streaming y juegos ligeros. La batería de 5100 mAh promete hasta 13 horas de uso, con carga mediante USB-C. Corre Android 12 o superior y Lenovo garantiza tres años de actualizaciones de seguridad, además de inicio de sesión por reconocimiento facial.