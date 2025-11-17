Apple prepara el iPhone Air 2 y un modelo aniversario con cámara bajo la pantalla para 2027

Apple trabaja en el lanzamiento del iPhone Air 2 y de un iPhone por el 20° aniversario en 2027, con cambios en diseño, cámaras y rendimiento.

El lanzamiento del próximo iPhone Air marcará un punto clave en la estrategia de Apple para 2027. Según un informe del periodista Mark Gurman, la compañía planea presentar este nuevo iPhone Air 2 en marzo de ese año, junto con otras versiones de la línea iPhone 18, y reservar un modelo especial por el 20° aniversario para septiembre. La renovación llega en un contexto de baja demanda, pero con expectativas de mejora.

Un calendario de lanzamientos marcado por el iPhone Air 2 Gurman detalló que Apple proyecta una agenda intensa entre fines de 2026 y la primera mitad de 2027. Para septiembre de 2026, la empresa prepara el iPhone 18, el iPhone 18 Pro Max y un modelo plegable. Luego, en marzo de 2027, llegarían el iPhone 18, el iPhone 18e y el esperado iPhone Air 2. Filtraciones de MacRumors indican que este último podría sumar una segunda cámara trasera, un diseño más liviano y una batería más grande.

El periodista destacó que agregar un lente ultra gran angular es “técnicamente posible”, aunque considera que sería una decisión poco habitual por el segmento al que apunta el dispositivo. Aun así, mejoras como una cámara adicional o una autonomía superior podrían volver al modelo más atractivo y ampliar su llegada a nuevos usuarios.

Un modelo aniversario con cámara oculta El segundo gran lanzamiento previsto para 2027 es un iPhone especial por los 20 años del producto. Gurman anticipó que tendrá una pantalla de vidrio curvo y una cámara frontal ubicada debajo del panel. Este avance también funcionaría como distintivo para un equipo diseñado para marcar un hito dentro del catálogo de Apple.

image Concepto de diseño del próximo modelo, que formará parte de la familia iPhone Air. Apple La empresa mantiene expectativas moderadas sobre la línea Air. Según Gurman, Apple proyectó que el modelo representara entre el 6% y el 8% de las ventas totales de nuevos iPhone. Aunque no se conoce si alcanzó esa meta, la compañía mantendrá la continuidad del producto. En este marco, el iPhone Air 2 llegaría con un chip de 2 nanómetros, pensado para mejorar el rendimiento y extender la duración de la batería.