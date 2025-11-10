El peor iPhone del año es la mayor decepción de Apple

El iPhone Air llegó con la promesa de ser el teléfono más elegante y liviano de Apple , pero rápidamente se convirtió en el modelo más cuestionado de la línea 2025. Con apenas 5,6 mm de grosor y 145 gramos de peso, su estética es impecable; sin embargo, el diseño extremo terminó afectando aspectos clave como la autonomía, el rendimiento fotográfico y la experiencia diaria.

Según analistas del sector, el iPhone Air podría ser recordado como el intento fallido de Apple por reinventar su gama media-alta. Aunque fue presentado como una versión moderna y minimalista, el equilibrio entre forma y función parece haberse perdido en el camino.

El iPhone Air prioriza la estética sobre la funcionalidad, con una batería limitada y cámaras recortadas que generaron descontento entre los usuarios.

El principal sacrificio del iPhone Air fue su batería . Con una capacidad cercana a los 2.700 mAh, ofrece hasta 13 horas de reproducción de video, frente a las más de 20 horas que alcanza el iPhone 17 Pro. Expertos señalan que, en uso cotidiano —redes, cámara y aplicaciones—, el dispositivo necesita cargarse antes de finalizar el día.

Los nuevos iPhone 17 debutan con un rediseño completo, pantallas más brillantes y un sistema de cámaras Fusion de 48 MP.

Apple apostó al chip A18 para mejorar la eficiencia energética, pero las limitaciones físicas de su diseño ultradelgado impiden lograr una autonomía competitiva.

“Es un teléfono pensado para la estética, no para la resistencia del uso diario”, resume el analista Ming-Chi Kuo, quien además estima una reducción drástica en la producción por las bajas ventas iniciales. “Es un teléfono pensado para la estética, no para la resistencia del uso diario”, resume el analista Ming-Chi Kuo, quien además estima una reducción drástica en la producción por las bajas ventas iniciales.

Cámaras más modestas y críticas por su precio

En el apartado fotográfico, el iPhone Air recorta prestaciones respecto a los modelos 17 y 17 Pro. Incluye un sistema de cámaras más básico, con menor apertura y sin algunas de las funciones avanzadas que se volvieron estándar en la marca. Esto lo aleja del nivel que los usuarios asocian con un iPhone de su rango de precio.

El resultado son fotografías con buena calidad en condiciones de luz ideal, pero con menor rendimiento nocturno y menos profundidad de color. Para muchos, el Air no logra justificar su costo frente a competidores del mismo segmento.

Apple lleva varios años intentando consolidar un cuarto modelo que complemente a los Pro y a los estándar. El iPhone Air reemplazó al antiguo iPhone Plus, pero no logró definir su identidad: ni ofrece las prestaciones premium de los modelos superiores ni el valor accesible de los básicos.