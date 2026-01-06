Los próximos Samsung Galaxy A mejorarán notablemente su punto más débil
Se filtran grandes mejoras para los nuevos Samsung Galaxy A. La compañía apuesta por un salto de calidad en sus sensores y cámaras para dominar la gama media.
La estrategia de Samsung para 2026 es muy clara: conquistar la gama media y dar el salto definitivo en la gama alta. Las últimas filtraciones indican que la futura familia Galaxy A —Galaxy A57 y Galaxy A37— recibirá una actualización muy esperada en sus cámaras, atacando una de las críticas históricas de usuarios y expertos hacia estos modelos tan populares.
Durante mucho tiempo, la compañía se apoyó en el software para compensar sensores modestos. Sin embargo, el mercado exige mayor calidad y la competencia aprieta cada vez más fuerte. Por ello, la firma surcoreana decidió integrar mejoras en el hardware y en componentes físicos más robustos y de mayor tamaño, elevando la vara en el segmento más competitivo de la telefonía actual.
Un salto de calidad en el hardware óptico
La crítica ha sido constante. Llevamos años criticando a Samsung por lo mismo: sus teléfonos de gama media son excelentes en pantalla y soporte de actualizaciones, pero cuando se trata de fotografía, suelen reciclar sensores antiguos y confiar demasiado en el “milagro” del procesado por software.
Afortunadamente, el rumbo cambió. Parece que en Corea del Sur alguien tomó nota. Una nueva filtración basada en el código de software de los futuros Galaxy A37 y Galaxy A57 puso al descubierto sus especificaciones de cámara, y la sorpresa es mayúscula. Samsung decidió, por fin, mejorar el hardware óptico de verdad.
Sensores más grandes para captar más luz
La información técnica es precisa y prometedora. El cambio más importante lo encontramos en la cámara principal. Tanto el Galaxy A37 como el Galaxy A57 darán el salto a un sensor de 1/1.56 pulgadas. ¿Es este el fin de las fotos oscuras en la gama media?
La mejora es tangible: Si lo comparamos con el sensor de 1/1.95 pulgadas que montaba el Galaxy A36, estamos hablando de un aumento físico considerable que permitirá captar mucha más luz, mejorar el rango dinámico y reducir el ruido en fotos nocturnas. Además, se confirma que el sensor elegido es el Sony IMX906 (o el ISOCELL S5KGNJ de Samsung en algunas regiones), el mismo que vemos en terminales mucho más caros.
Samsung Galaxy A: diferencias técnicas entre los modelos
- Aunque comparten el corazón fotográfico, existen matices. En el Galaxy A57: Acompañando al sensor principal, tendremos un ultra gran angular de 13 megapíxeles (ISOCELL S5K3L6) y un sensor macro de 5 megapíxeles. La cámara frontal será un sensor ISOCELL de 12 megapíxeles.
- Por su parte, el Galaxy A37 es más modesto en los lentes secundarios: Mantiene la cámara principal de 50 MP, pero recorta en el ultra gran angular, que baja a 8 megapíxeles (GalaxyCore GC08A3), y usa una cámara frontal también de GalaxyCore.
Es un movimiento estratégico. Samsung parece querer decirnos que la gama media ya no tiene por qué significar “fotos mediocres". Con estas especificaciones sobre la mesa, ahora solo queda esperar a ver si el procesado acompaña a este prometedor hardware para terminar de convencer a los usuarios.