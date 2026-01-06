Los próximos Samsung Galaxy A mejorarán notablemente su punto más débil

Se filtran grandes mejoras para los nuevos Samsung Galaxy A. La compañía apuesta por un salto de calidad en sus sensores y cámaras para dominar la gama media.

La estrategia de Samsung para 2026 es muy clara: conquistar la gama media y dar el salto definitivo en la gama alta. Las últimas filtraciones indican que la futura familia Galaxy A —Galaxy A57 y Galaxy A37— recibirá una actualización muy esperada en sus cámaras, atacando una de las críticas históricas de usuarios y expertos hacia estos modelos tan populares.

Durante mucho tiempo, la compañía se apoyó en el software para compensar sensores modestos. Sin embargo, el mercado exige mayor calidad y la competencia aprieta cada vez más fuerte. Por ello, la firma surcoreana decidió integrar mejoras en el hardware y en componentes físicos más robustos y de mayor tamaño, elevando la vara en el segmento más competitivo de la telefonía actual.

Novedades Samsung Galaxy A - Interna 1 El cambio de hardware incluye sensores Sony IMX906 de mayor tamaño. shutterstock Un salto de calidad en el hardware óptico La crítica ha sido constante. Llevamos años criticando a Samsung por lo mismo: sus teléfonos de gama media son excelentes en pantalla y soporte de actualizaciones, pero cuando se trata de fotografía, suelen reciclar sensores antiguos y confiar demasiado en el “milagro” del procesado por software.

Afortunadamente, el rumbo cambió. Parece que en Corea del Sur alguien tomó nota. Una nueva filtración basada en el código de software de los futuros Galaxy A37 y Galaxy A57 puso al descubierto sus especificaciones de cámara, y la sorpresa es mayúscula. Samsung decidió, por fin, mejorar el hardware óptico de verdad.

Samsung Galaxy A56 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina. Sensores más grandes para captar más luz La información técnica es precisa y prometedora. El cambio más importante lo encontramos en la cámara principal. Tanto el Galaxy A37 como el Galaxy A57 darán el salto a un sensor de 1/1.56 pulgadas. ¿Es este el fin de las fotos oscuras en la gama media?