Los próximos plegables de Samsung mejoran la velocidad de carga de la batería

La nueva familia de teléfonos plegables de Samsung prepara un salto tecnológico que entusiasma a los usuarios de celulares de alta gama. Filtraciones recientes aseguran que el esperado Galaxy Z Fold8 mejora finalmente su velocidad de carga , permitiendo que la batería recupere energía de forma mucho más eficiente que en sus versiones anteriores.

El mercado de los dispositivos con pantalla flexible exige innovaciones constantes para mantenerse competitivo frente a las marcas asiáticas. Aunque la firma surcoreana lideró este segmento desde su origen, la autonomía y los tiempos de espera frente al cargador representaron puntos críticos para sus seguidores. Esta actualización busca equilibrar la balanza y ofrecer una experiencia de uso más fluida y moderna.

A través de un reporte detectado por SammyGuru , surgieron datos reveladores sobre los próximos lanzamientos de la marca. Los dispositivos identificados con los códigos SM-F9710 y SM-F9760, que corresponden al Galaxy Z Fold8 y a una variante denominada “Wide Fold”, aparecieron en la base de datos 3C de China. Estos registros oficiales sirven como un indicador temprano y preciso de las capacidades que integran los nuevos celulares antes de su presentación.

Estos listados suelen mostrar las especificaciones técnicas de los componentes internos. En esta oportunidad, la información se centró en el sistema de alimentación eléctrica. La aparición de estos modelos en entes reguladores sugiere que la fase de desarrollo entró en su etapa final, preparando el terreno para una producción masiva que llegará a los mercados globales en los próximos meses.

Los anuncios muestran soporte para 15V con una corriente de 3A, lo que se traduce directamente en una velocidad de carga por cable de 45W. Este cambio representa un avance fundamental para la línea de teléfonos plegables de Samsung , que históricamente se limitó a los 25W durante años. Con este movimiento, la compañía iguala finalmente las prestaciones de sus modelos Galaxy S Ultra, respondiendo a una de las demandas más persistentes de su comunidad.

Para el usuario, pasar de 25W a 45W significa reducir notablemente los minutos que el equipo debe permanecer conectado a la corriente. Si bien la batería de estos dispositivos suele ser de gran capacidad, la eficiencia en la recuperación de energía resultó vital para quienes utilizan el Fold como una herramienta de productividad. Esta mejora por cable acerca a estos celulares a los estándares de la gama alta actual.

Samsung Galaxy Z Fold8-Batería - Interna 2 Los teléfonos plegables de Samsung buscan acortar la brecha de tiempo de carga con sus competidores directos. GG

¿Qué sucede con el resto de los celulares de la línea?

Sin embargo, la mejora no parece ser equitativa para todo el catálogo de dispositivos flexibles de 2026. Una lista separada, vinculada al futuro Galaxy Z Flip8, muestra una configuración de 9V a 2,77A. Esto significa que la velocidad de carga del modelo más alargado se mantiene en los tradicionales 25W, prácticamente sin cambios respecto a su predecesor. Esta disparidad genera una división clara en la oferta premium de la marca.

Para los compradores, esto representa una mejora bienvenida pero desigual. Mientras que el Fold8 y el Wide Fold experimentan un sólido impulso en su gestión de energía, el Flip8 permanece estancado. Es un paso en la dirección correcta para los modelos de mayor tamaño, pero deja una sensación de tarea incompleta para los seguidores del modelo más compacto de Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold8-Batería - Interna 3 Una velocidad de carga superior define la nueva estrategia de Samsung para recuperar la confianza del mercado premium. shutterstock

Competencia y futuro de la batería en Samsung

Aunque el salto a los 45W es una noticia positiva, la firma surcoreana todavía enfrenta desafíos importantes. Jugadores como OnePlus y otras marcas chinas ya superaron con creces los 100W en sus celulares más avanzados. En ese contexto, la propuesta de los nuevos teléfonos plegables se percibe como una evolución conservadora pero necesaria para no perder terreno en un nicho cada vez más poblado.

La gestión de la batería seguirá como el campo de batalla principal en los años venideros. La integración de pantallas con mayor tasa de refresco y procesadores más potentes exige sistemas de carga que no obliguen al usuario a depender de un enchufe durante horas. Por ahora, los datos de la base de datos 3C confirman que el cambio comenzó, y el Galaxy Z Fold8 será el estandarte de esta nueva etapa de eficiencia energética.