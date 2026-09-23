Los cinco mejores teléfonos Oppo que deberías conocer en 2026

El mercado de la telefonía móvil acelera su evolución tecnológica en 2026. La compañía Oppo consolida su presencia global mediante el lanzamiento de nuevos teléfonos que destacan por sus potentes sistemas fotográficos, baterías de gran autonomía y avances en pantallas. En este análisis repasamos las opciones más relevantes dentro de su catálogo actual.

El Oppo Find X9 Pro lidera la propuesta de la marca al equilibrar prestaciones de gama alta con un costo menor que la variante Ultra . Su principal atractivo reside en la cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP con sensor Samsung ISOCELL HP5 de 1/1,56 pulgadas, apertura f/2.1 y enfoque macro desde 10 cm. Además, admite un teleobjetivo extensor desmontable que incrementa el zoom hasta 10x (230 mm equivalente).

El conjunto trasero suma un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un lente True Color de 2 MP que analiza la luz ambiental. Su pantalla LTPO OLED de 6,78 pulgadas corre a 120 Hz, impulsada por el chip MediaTek Dimensity 9500 y una batería de 7500 mAh con carga rápida de 80 W e inalámbrica de 50 W. La empresa presentó oficialmente este modelo a nivel mundial en abril de 2026.

Para quienes priorizan la fotografía profesional, el Oppo Find X9 Ultra representa la cúspide del hardware móvil. Este dispositivo integra una configuración dual de 200 MP que combina un sensor principal estabilizado con un teleobjetivo de 200 MP (zoom óptico 3x), sumado a un ultra gran angular de 50 MP y un periscopio independiente de 50 MP con zoom óptico hasta 10x y digital de 120x dentro del sistema Hasselblad Master.

El Oppo Find X9 Pro equipa un sensor teleobjetivo de 200 MP con opción de extensor óptico desmontable.

El equipo funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 , pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas a 144 Hz con 3600 nits de brillo máximo y certificaciones de resistencia IP66, IP68 e IP69. Su batería de silicio-carbono alcanza los 7050 mAh con carga por cable de 100 W, inalámbrica de 50 W e inversa de 10 W. La versión global inicia en 1499 dólares con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

El Oppo Find X9 Ultra incluye cuatro distancias focales puras para evitar el recorte digital en tomas lejanas. Oppo

El mejor plegable: Oppo Find N6

El formato plegable encuentra una solución directa a las marcas en el panel interno. El Oppo Find N6 incorpora la tecnología Zero-Feel Crease mediante una bisagra de aleación de titanio y vidrio con memoria. Posee una pantalla interna OLED QXGA+ de 8,12 pulgadas y una externa AMOLED de 6,62 pulgadas, ambas con refresco adaptativo de 1 a 120 Hz y certificación TÜV Rheinland.

En su interior alberga el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y una batería de 6000 mAh con carga rápida de 80 W. Su apartado fotográfico incluye un sensor principal de 200 MP, periscopio, ultra gran angular y sensor multiespectral. Admite el lápiz óptico AI Pen y un modo multiventana para ejecutar cuatro aplicaciones en simultáneo.

La bisagra de titanio del dispositivo plegable reduce el pliegue central en la pantalla principal. Oppo

El mejor relación calidad-precio: Oppo Reno 16 Pro

La gama media alta recibe componentes de primer nivel con el Oppo Reno 16 Pro. Monta una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 120 Hz con 1800 nits, procesador MediaTek Dimensity 9500s, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Su cámara destaca por un sensor Sony IMX890 de 200 MP con estabilización óptica, acompañado por un periscopio de 50 MP (zoom 3,5x) y un ultra gran angular de 50 MP.

El teléfono incluye una batería de 7000 mAh con carga de 80 W por cable y 50 W inalámbrica. Además, es compatible con el accesorio Oppo Bubble Mag E-Badge, una pantalla magnética trasera que sirve como vista previa en tiempo real para selfies y disparador remoto hasta a 10 metros.

El modelo Reno integra sensores de 200 MP y accesorios magnéticos para encuadre fotográfico. Oppo

El mejor teléfono económico: Oppo A6x 5G

Para la gama de entrada, el Oppo A6x 5G ofrece conectividad y durabilidad a precio accesible. Dispone de un panel LCD de 6,75 pulgadas a 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 6300 y GPU Mali-G57 MC2. Su punto fuerte radica en una batería de 6500 mAh con carga rápida de 45 W, complementada por un esquema fotográfico sencillo con cámara principal de 13 MP y frontal de 5 MP.

Los teléfonos de la serie A priorizan la autonomía energética prolongada para el uso cotidiano. Oppo

Un catálogo en constante expansión

La diversificación de productos de la marca demuestra una apuesta clara por conquistar cada segmento del mercado tecnológico global. Con avances en óptica, almacenamiento de energía y pantallas duraderas, la firma china consolida su competitividad frente a los líderes del sector.