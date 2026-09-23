Los cinco mejores teléfonos Oppo que deberías conocer en 2026
Te mostramos los modelos más destacados de Oppo en 2026, desde potentes plegables hasta opciones con cámaras profesionales.
El mercado de la telefonía móvil acelera su evolución tecnológica en 2026. La compañía Oppo consolida su presencia global mediante el lanzamiento de nuevos teléfonos que destacan por sus potentes sistemas fotográficos, baterías de gran autonomía y avances en pantallas. En este análisis repasamos las opciones más relevantes dentro de su catálogo actual.
El mejor en general: Oppo Find X9 Pro
El Oppo Find X9 Pro lidera la propuesta de la marca al equilibrar prestaciones de gama alta con un costo menor que la variante Ultra. Su principal atractivo reside en la cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP con sensor Samsung ISOCELL HP5 de 1/1,56 pulgadas, apertura f/2.1 y enfoque macro desde 10 cm. Además, admite un teleobjetivo extensor desmontable que incrementa el zoom hasta 10x (230 mm equivalente).
El conjunto trasero suma un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un lente True Color de 2 MP que analiza la luz ambiental. Su pantalla LTPO OLED de 6,78 pulgadas corre a 120 Hz, impulsada por el chip MediaTek Dimensity 9500 y una batería de 7500 mAh con carga rápida de 80 W e inalámbrica de 50 W. La empresa presentó oficialmente este modelo a nivel mundial en abril de 2026.
El mejor con relación a las cámaras: Oppo Find X9 Ultra
Para quienes priorizan la fotografía profesional, el Oppo Find X9 Ultra representa la cúspide del hardware móvil. Este dispositivo integra una configuración dual de 200 MP que combina un sensor principal estabilizado con un teleobjetivo de 200 MP (zoom óptico 3x), sumado a un ultra gran angular de 50 MP y un periscopio independiente de 50 MP con zoom óptico hasta 10x y digital de 120x dentro del sistema Hasselblad Master.
El equipo funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas a 144 Hz con 3600 nits de brillo máximo y certificaciones de resistencia IP66, IP68 e IP69. Su batería de silicio-carbono alcanza los 7050 mAh con carga por cable de 100 W, inalámbrica de 50 W e inversa de 10 W. La versión global inicia en 1499 dólares con configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.
El mejor plegable: Oppo Find N6
El formato plegable encuentra una solución directa a las marcas en el panel interno. El Oppo Find N6 incorpora la tecnología Zero-Feel Crease mediante una bisagra de aleación de titanio y vidrio con memoria. Posee una pantalla interna OLED QXGA+ de 8,12 pulgadas y una externa AMOLED de 6,62 pulgadas, ambas con refresco adaptativo de 1 a 120 Hz y certificación TÜV Rheinland.
En su interior alberga el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y una batería de 6000 mAh con carga rápida de 80 W. Su apartado fotográfico incluye un sensor principal de 200 MP, periscopio, ultra gran angular y sensor multiespectral. Admite el lápiz óptico AI Pen y un modo multiventana para ejecutar cuatro aplicaciones en simultáneo.
El mejor relación calidad-precio: Oppo Reno 16 Pro
La gama media alta recibe componentes de primer nivel con el Oppo Reno 16 Pro. Monta una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 120 Hz con 1800 nits, procesador MediaTek Dimensity 9500s, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Su cámara destaca por un sensor Sony IMX890 de 200 MP con estabilización óptica, acompañado por un periscopio de 50 MP (zoom 3,5x) y un ultra gran angular de 50 MP.
El teléfono incluye una batería de 7000 mAh con carga de 80 W por cable y 50 W inalámbrica. Además, es compatible con el accesorio Oppo Bubble Mag E-Badge, una pantalla magnética trasera que sirve como vista previa en tiempo real para selfies y disparador remoto hasta a 10 metros.
El mejor teléfono económico: Oppo A6x 5G
Para la gama de entrada, el Oppo A6x 5G ofrece conectividad y durabilidad a precio accesible. Dispone de un panel LCD de 6,75 pulgadas a 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 6300 y GPU Mali-G57 MC2. Su punto fuerte radica en una batería de 6500 mAh con carga rápida de 45 W, complementada por un esquema fotográfico sencillo con cámara principal de 13 MP y frontal de 5 MP.
Un catálogo en constante expansión
La diversificación de productos de la marca demuestra una apuesta clara por conquistar cada segmento del mercado tecnológico global. Con avances en óptica, almacenamiento de energía y pantallas duraderas, la firma china consolida su competitividad frente a los líderes del sector.