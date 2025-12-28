Los 3 mejores teléfonos de iPhone en este 2025: guía definitiva

Repasamos cuáles son los mejores iPhone de Apple este año. Desde el potente 17 Pro hasta las opciones más económicas para renovar tu teléfono sin gastar de más.

Llegar a fin de año con el teléfono viejo es un clásico, por eso armamos esta guía para que sepas qué comprar. Los nuevos iPhone de Apple lideran las ventas gracias a su potencia y cámaras. En este 2025, la marca ofrece opciones para todos los perfiles de usuarios.

La tecnología avanza rápido y Apple no se queda atrás. Con el lanzamiento de la última serie en septiembre, el mercado de la firma estadounidense sigue triunfando. Hoy en día, elegir un equipo no es solo mirar el precio, sino ver qué tanto provecho le vas a sacar a las herramientas y a los nuevos lentes que traen los modelos gama alta. Según los datos de ventas de las principales operadoras, los modelos "Pro" siguen siendo los preferidos de los argentinos que buscan un equipo que dure muchos años sin ponerse lento.

El iPhone 17 Pro Max vuela con el chip A19 y es el mejor de los teléfonos de Apple Este equipo es, sencillamente, una bestia tecnológica. Hablamos de potencia pura gracias al procesador A19 Pro, que no se traba con nada, ni siquiera con los juegos más pesados o aplicaciones de edición profesional. Si sos de los que graban contenido para redes o editan videos en simultáneo, este es el teléfono que tenés que mirar. La pantalla del iPhone 17 Pro Max tiene una fluidez total y los bordes son tan finitos que parece que todo es imagen.

image iPhone 17 Pro Max. Imagen extraída de la web La batería de este modelo soporta hasta 35 horas de reproducción de video continua. Esto es fundamental para los que están todo el día en la calle y no quieren cargar el dispositivo todo el tiempo. Las cámaras también pegaron un salto técnico; el sensor principal captura mucha más luz, lo que hace que las fotos nocturnas salgan mucho más nítidas. Es el dispositivo ideal para el que no quiere vueltas y busca lo mejor de lo mejor.

iPhone 16: el equilibrio justo para tener un dispositivo móvil de Apple moderno No hace falta irse siempre al último grito de la moda para tener un equipazo. El iPhone 16 bajó de precio tras la salida de la nueva serie y hoy es la compra más inteligente. Tiene el tamaño justo para usarlo con una sola mano y el rendimiento sigue siendo de primera línea. Para el usuario común, que usa WhatsApp, navega por internet y saca fotos de sus viajes, este teléfono de Apple cumple con creces.