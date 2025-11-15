Llega un nuevo menú Inicio a Windows 11: más flexible, limpio y adaptado a las pantallas modernas
Microsoft lanzó una gran actualización del menú Inicio en Windows 11: más personalizable, fluido y adaptado a pantallas grandes, con integración móvil mejorada.
Microsoft comenzó a desplegar una de las actualizaciones más esperadas de Windows 11: el rediseño completo del menú Inicio. La compañía anunció que la renovación se está implementando gradualmente con la vista previa opcional de octubre de 2025 (KB5067036) para las versiones 24H2 y 25H2, trayendo consigo una experiencia más personalizable, fluida y adaptada a los hábitos de los usuarios actuales.
Un rediseño centrado en la flexibilidad y el control
El nuevo menú Inicio busca resolver una queja histórica: la rigidez del diseño actual. A partir de esta actualización, la lista “Todas las aplicaciones” pasa a ocupar un lugar principal, dejando atrás el viejo esquema de navegación. Los usuarios pueden elegir entre vistas en cuadrícula o por categorías, facilitando el acceso a las apps más utilizadas.
La personalización también se vuelve protagonista. Quienes prefieran un entorno más limpio ahora pueden ocultar aplicaciones ancladas, archivos recomendados o ambos, ajustando la interfaz a su gusto. Además, el menú se adapta automáticamente a pantallas grandes y dispositivos táctiles, mostrando más íconos y mejor aprovechamiento del espacio.
Un detalle que destaca es la integración de "Phone Link" directamente en el menú Inicio, lo que permite ver la actividad reciente del teléfono, ya sea Android o iPhone. Así, Microsoft busca fortalecer la conexión entre PC y teléfono, eliminando las barreras entre ambos dispositivos.
Más fluidez en la barra de tareas y nuevas funciones visuales
El rediseño no llega solo. La actualización también introduce mejoras visuales en la barra de tareas, con miniaturas animadas al pasar el cursor sobre las aplicaciones y un nuevo ícono de batería con porcentaje visible, pensado especialmente para portátiles. Estos ajustes, aunque pequeños, apuntan a una interacción más dinámica y moderna con el sistema operativo.
Microsoft asegura que la intención de este cambio no es revolucionar el flujo de trabajo, sino hacerlo más intuitivo y adaptable. El menú Inicio sigue siendo el punto de partida esencial para ejecutar aplicaciones, buscar archivos o acceder a la configuración del sistema, pero ahora con mayor control por parte del usuario.
Los que añoraban la flexibilidad de versiones anteriores —como Windows 7 o 10— encontrarán en esta actualización un equilibrio entre nostalgia y modernidad: un entorno funcional sin perder la esencia clásica.
Disponibilidad y qué esperar
La implementación del nuevo menú Inicio comenzó en oleadas, priorizando a los usuarios que activaron la opción “Obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles”. Una vez habilitada, la actualización aparecerá en la sección de “Actualizaciones opcionales” de Windows Update.
Microsoft prevé una disponibilidad más amplia, aunque advierte que esta sigue siendo una versión preliminar. Por eso, es posible que los primeros usuarios experimenten fallos menores antes del lanzamiento definitivo.
Con este cambio, la compañía reafirma su objetivo de hacer que Windows 11 sea más adaptable, productivo y conectado, marcando el paso hacia una experiencia más coherente entre todos los dispositivos del ecosistema.