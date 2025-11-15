Llega un nuevo menú Inicio a Windows 11: más flexible, limpio y adaptado a las pantallas modernas

Microsoft lanzó una gran actualización del menú Inicio en Windows 11: más personalizable, fluido y adaptado a pantallas grandes, con integración móvil mejorada.

Microsoft comenzó a desplegar una de las actualizaciones más esperadas de Windows 11: el rediseño completo del menú Inicio. La compañía anunció que la renovación se está implementando gradualmente con la vista previa opcional de octubre de 2025 (KB5067036) para las versiones 24H2 y 25H2, trayendo consigo una experiencia más personalizable, fluida y adaptada a los hábitos de los usuarios actuales.

Un rediseño centrado en la flexibilidad y el control El nuevo menú Inicio busca resolver una queja histórica: la rigidez del diseño actual. A partir de esta actualización, la lista "Todas las aplicaciones" pasa a ocupar un lugar principal, dejando atrás el viejo esquema de navegación. Los usuarios pueden elegir entre vistas en cuadrícula o por categorías, facilitando el acceso a las apps más utilizadas.

La personalización también se vuelve protagonista. Quienes prefieran un entorno más limpio ahora pueden ocultar aplicaciones ancladas, archivos recomendados o ambos, ajustando la interfaz a su gusto. Además, el menú se adapta automáticamente a pantallas grandes y dispositivos táctiles, mostrando más íconos y mejor aprovechamiento del espacio.

Un detalle que destaca es la integración de "Phone Link" directamente en el menú Inicio, lo que permite ver la actividad reciente del teléfono, ya sea Android o iPhone. Así, Microsoft busca fortalecer la conexión entre PC y teléfono, eliminando las barreras entre ambos dispositivos.

Más fluidez en la barra de tareas y nuevas funciones visuales El rediseño no llega solo. La actualización también introduce mejoras visuales en la barra de tareas, con miniaturas animadas al pasar el cursor sobre las aplicaciones y un nuevo ícono de batería con porcentaje visible, pensado especialmente para portátiles. Estos ajustes, aunque pequeños, apuntan a una interacción más dinámica y moderna con el sistema operativo.