Lenovo Legion potencia la Esports World Cup 2025: tecnología de élite para el torneo más grande del gaming

La Esports World Cup 2025 (EWC) reunió a lo mejor del gaming competitivo en un evento sin precedentes: más de 2.000 jugadores, 200 equipos y un pozo récord de 70 millones de dólares. En este escenario, Lenovo Legion se consolidó como socio principal y proveedor oficial de hardware, aportando innovación y alto rendimiento para garantizar una competencia impecable.

Los competidores jugaron en equipos de última generación: torres Legion Tower 7i y 5i, junto con portátiles Legion Pro 7i y Pro 5i. Estos dispositivos, equipados con procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen de última serie, así como GPUs NVIDIA RTX 50, destacaron por su potencia y sistemas de refrigeración avanzados Legion Coldfront, diseñados para mantener el rendimiento bajo presión sin ruidos molestos.

Además de ser la base tecnológica de la competencia, Lenovo también participó en transmisiones globales, activaciones para fanáticos y espacios de experiencia inmersiva para creadores de contenido, reforzando su rol como líder en innovación dentro del ecosistema gamer.

Algunos de los modelos Lenovo Legion disponibles en 2025

La línea Lenovo Legion ofrece múltiples opciones adaptadas a distintos perfiles de jugadores. Los cinco modelos principales disponibles este año son:

Legion Pro 7i (16", Gen 10) : el buque insignia de la marca, con procesador Intel Core Ultra 9, GPU hasta RTX 5090 y sistema de refrigeración Coldfront Vapor. Pensado para gamers profesionales.

: el buque insignia de la marca, con procesador Intel Core Ultra 9, GPU hasta RTX 5090 y sistema de refrigeración Coldfront Vapor. Pensado para gamers profesionales. Legion Pro 5i (16", Gen 10) : versión más accesible con procesador Intel y GPU hasta RTX 5070. Potencia de nivel competitivo a un precio más moderado.

: versión más accesible con procesador Intel y GPU hasta RTX 5070. Potencia de nivel competitivo a un precio más moderado. Legion Pro 5 (16", Gen 10) : variante con procesadores AMD Ryzen 9, ideal para quienes prefieren la arquitectura de AMD con el mismo nivel de exigencia en multitareas y gaming .

: variante con procesadores AMD Ryzen 9, ideal para quienes prefieren la arquitectura de AMD con el mismo nivel de exigencia en multitareas y . Legion 7i (16", Gen 10): un equipo más delgado y ligero, que equilibra portabilidad y potencia, perfecto para quienes combinan trabajo y juego.

un equipo más delgado y ligero, que equilibra portabilidad y potencia, perfecto para quienes combinan trabajo y juego. Legion 5i (15", Gen 10) : el modelo más compacto y accesible, con GPU hasta RTX 5070 y diseño liviano, pensado para estudiantes o profesionales que buscan rendimiento en movilidad.

La Esports World Cup 2025: un espectáculo global

La EWC 2025 impresionó no solo por su magnitud económica, sino también por la diversidad de títulos competitivos. Se disputaron 25 juegos, que incluyeron desde clásicos como League of Legends, Dota 2, Counter-Strike 2 y Street Fighter 6, hasta nuevas incorporaciones como Valorant, Fatal Fury: City of the Wolves y Chess.

El torneo se organizó en dos grandes formatos:

El Club Championship, que repartió USD 27 millones entre los equipos más consistentes a lo largo de varios juegos.

Los campeonatos individuales por título, que sumaron más de USD 38 millones en premios.

Entre los momentos destacados:

En League of Legends (16–20 de julio), Gen.G levantó el trofeo tras vencer a AG.AL en una final ajustada por 3-2.

El debut de Valorant (8–13 de julio) tuvo como gran protagonista a Team Heretics, que se impuso 3-2 a Fnatic en una final épica.

En Teamfight Tactics (11–15 de agosto), la competición mantuvo su relevancia con el respaldo de Riot Games.

Durante siete intensas semanas la Esports World Cup 2025 marcó un antes y un después en la historia del gaming competitivo. En este escenario global, Lenovo Legion, como socio principal, no solo garantizó la infraestructura tecnológica de más alto nivel, sino que también reafirmó su compromiso con el futuro del gaming: más potencia, más inclusión y una experiencia inmersiva tanto para jugadores como para fanáticos.

FUENTE: Información Extraída de Lenovo Argentina / Esports World Club