Las 3 tablets Samsung ideales para estudiantes universitarios según la IA

El uso de una tablet Samsung se consolidó como una herramienta clave para estudiantes que buscan combinar portabilidad, rendimiento y compatibilidad con apps educativas. En 2025, la marca surcoreana mantiene una oferta variada en tablets , con opciones que se adaptan a distintos presupuestos sin sacrificar calidad ni autonomía.

La Galaxy Tab S9 FE de Samsung se destaca por su pantalla LCD WUXGA+ de 10,9 pulgadas y una tasa de refresco de 90Hz, ideal para leer y tomar apuntes con fluidez. Incluye el S Pen, una ventaja significativa frente a competidores en su rango de precio.

Con un procesador Exynos 1380, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento expandible, ofrece un equilibrio sólido entre rendimiento y eficiencia. Su batería alcanza hasta 13 horas de autonomía, suficiente para cubrir jornadas académicas completas. Según los datos de Samsung , este modelo es uno de los más vendidos entre usuarios jóvenes por su 'versatilidad y portabilidad'.

La Galaxy Tab A9+ es una alternativa accesible para quienes buscan una tablet confiable para tareas básicas. Su pantalla TFT LCD de 11 pulgadas, con tasa de 90Hz, y el procesador Snapdragon 695, garantizan una experiencia fluida para clases virtuales, videollamadas y navegación.

Aunque no es compatible con el S Pen, su buena autonomía y la posibilidad de elegir entre 64 o 128 GB de almacenamiento la convierten en una opción adecuada para estudiantes de carreras teóricas o quienes priorizan la lectura y el acceso a contenidos digitales. Con un precio que ronda los $489,999 pesos argentinos, es una de las tablets más competitivas de su segmento.

Galaxy Tab S6 Lite: una alternativa confiable y duradera

La Galaxy Tab S6 Lite (versión 2022/2024) sigue siendo una de las favoritas de los estudiantes. Su compatibilidad con el S Pen, pantalla de 10,4 pulgadas y batería de hasta 12 horas de duración la posicionan como una herramienta versátil para escribir, dibujar o estudiar en movimiento.

image Buena, bonita y barata: la Galaxy Tab S6 Lite. Samsung

Equipada con procesador Snapdragon 720G y 4 GB de RAM, ofrece un rendimiento equilibrado para apps de productividad y entretenimiento. Su precio, cercano a los 299 dólares (sobre los $338,000 pesos argentinos) , la convierte en la mejor relación costo-beneficio para quienes desean un dispositivo de calidad sin invertir en gamas altas.

Las tablets Samsung siguen siendo una de las opciones más versátiles del mercado educativo. Elegir entre estos modelos dependerá del tipo de carrera, el uso que se le dará y el presupuesto disponible, pero en todos los casos ofrecen una experiencia confiable y actualizada para el entorno académico.