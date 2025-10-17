El Samsung Galaxy que no se rinde: económico, resistente al agua y con funciones de IA que sorprenden

A veces solo queremos un teléfono que cumpla sin vueltas. Que saque buenas fotos, que la batería aguante y que no quede viejo en dos temporadas. El Samsung Galaxy A26 5G apunta justo ahí. No pretende deslumbrar con fuegos artificiales. Prefiere lo concreto: una pantalla que se ve muy bien, una cámara principal confiable.

Sin dudas este un celular que es una promesa de soporte que lleva tranquilidad. Además, agrega detalles que antes eran exclusivos de modelos caros. Por eso, aunque esté ubicado en la franja accesible, se siente más completo de lo que su etiqueta sugiere.

La vista manda. El panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y refresco de 120 Hz hace que todo fluya. Scrollear, mirar series o leer al sol resulta agradable. Arriba, un pequeño recorte aloja la cámara frontal de 13 MP, que también sirve para reconocimiento facial.

El cuerpo mide 7,7 mm y pesa 200 g. Es delgado para su tamaño y no cansa en la mano. La tapa combina plástico con acabado tipo vidrio: linda a la vista y sencilla de limpiar. En el lateral, el botón de encendido integra el lector de huellas. Rápido y sin dramas. Nada extravagante. Todo donde debe estar .

Dentro trabaja el Exynos 1280, acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. No busca récords. Busca estabilidad. Apps de mensajería, redes, streaming y juegos ligeros corren sin tirones. La batería de 5.000 mAh es la socia ideal para jornadas largas. Si sos de uso moderado, llegás al final del día con resto.

Cuando toca cargar, los 25 W te sacan del apuro. No es la carga más veloz del mercado, pero cumple. Lo importante: no vas a vivir pendiente del enchufe. Y eso, en el día a día, vale oro.

Cámaras e IA: herramientas útiles, sin complicaciones del Samsung

El sistema trasero ofrece tres lentes: principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. La cámara principal resuelve bien en exteriores y mantiene buen rango dinámico. El ultra gran angular ayuda en paisajes y grupos, y la macro rinde para acercamientos casuales.

La frontal cumple en videollamadas y selfies sin forzar colores. La novedad está en la ayuda de la IA. Funciones como Circle to Search permiten buscar en segundos lo que ves en pantalla. El borrador de objetos limpia cables o elementos que molestan en la toma. No reemplaza a un editor profesional, pero simplifica la vida. Abrís, tocas, ajustás y compartís. Sin tutoriales infinitos.

Más allá de la cámara, el software suma puntos. El A26 llega con One UI 7 sobre Android 15. Interfaz clara, opciones de personalización entendibles y un detalle que cambia la conversación: la promesa de hasta seis años de actualizaciones. Para quien compra con el bolsillo atento, eso significa seguridad y funciones nuevas por largo rato. Comprar hoy sin miedo a que quede fuera de juego mañana.

La construcción también aporta calma. Trae certificación IP67 contra polvo y agua, un plus que hace la diferencia en la cocina, el gimnasio o días de lluvia. Al frente, el vidrio Corning Gorilla Glass Victus+ mejora la resistencia frente a rayitas y pequeños golpes. El audio suma parlantes estéreo. No sustituyen a los auriculares, pero elevan la experiencia al mirar contenido. En conectividad, cumple con 5G, Wi-Fi estable y Bluetooth confiable. Todo lo que esperás, sin sorpresas desagradables.

En resumen, el Galaxy A26 5G es ese “básico bien hecho” que conviene tener en cuenta. No vende humo. Entrega una pantalla de gran calidad, una batería cumplidora y un set de cámaras que responde. La resistencia IP67 y el vidrio reforzado agregan tranquilidad.

La IA está donde suma y no estorba. Y el soporte de software, extendido, es el diferencial que pocos ofrecen en este rango. Si buscás precio razonable, buena durabilidad y un teléfono que acompañe varios años, acá hay una opción sólida. Sin ruidos, sin vueltas. Justo lo que muchos necesitan.