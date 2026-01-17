Te contamos las novedades de iOS 26.3 y la fecha estimada de llegada para tu iPhone tras la aparición de la primera versión beta para desarrolladores.

La nueva versión de Apple iOS 26.3 está más cerca de lo que parece.

Apple ya puso en marcha las pruebas para su próxima gran actualización de software. Con la llegada de la primera beta, muchos usuarios se preguntan qué traerá de nuevo iOS 26 y cuándo podrán instalarlo de manera oficial en sus teléfonos para aprovechar las mejoras.

Las novedades que llegan con iOS 26.3 Aunque no se trata de una actualización que te va a cambiar la vida en el uso diario, los cambios que trae son de esos que, cuando los necesitás, agradecés que estén ahí. El plato fuerte tiene que ver con la convivencia entre sistemas: Apple trabajó codo a codo con Google para mejorar la transferencia de datos hacia dispositivos Android. Si sos de los que usan un segundo teléfono con el sistema del buscador o estás pensando en cambiar de bando, este nuevo método promete hacer el traspaso de información mucho más simple y rápido.

Otro punto interesante es el manejo de las notificaciones en relojes que no son de la marca. Ahora, en los ajustes, vas a encontrar una opción para reenviar los avisos del iPhone a un wearable de terceros. Eso sí, tené en cuenta un detalle: si activás esta función, las notificaciones van a dejar de caer en tu Apple Watch. Es una cosa o la otra, no queda otra.

IOS 26 - Interna Actualizaciones para el sistema operativo de Apple. Imagen extraída de la web Por último, hay un retoque estético y de organización en los fondos de pantalla. Apple decidió juntar las categorías de "Tiempo" y "Astronomía" en una sola sección más completa. Es un cambio menor, pero ayuda a que el menú de personalización no sea un lío y sea más fácil encontrar lo que buscás.

Calendario de lanzamiento: ¿Cuándo llegaría a los usuarios? Si bien en Apple no suelen soltar prenda sobre las fechas exactas hasta el último momento, el historial de años anteriores nos da una pista bastante clara. Si miramos el archivo, las versiones ".3" siempre caen para la misma época: