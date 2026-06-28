La corporación Apple incrementa el valor de sus MacBook por el alza en los componentes

La compañía estadounidense Apple elevó los importes de sus líneas de hardware portátil debido al encarecimiento de los chips de memoria de almacenamiento

El escenario de abastecimiento de semiconductores genera modificaciones en las estrategias de comercialización de los fabricantes de artículos electrónicos de consumo. La firma corporativa Apple concretó un ajuste alcista en las listas de venta de sus computadoras portátiles y tabletas tras registrar aumentos considerables en las tarifas de los proveedores de almacenamiento físico.

Factores de manufactura y la cotización de la serie MacBook La dirección ejecutiva de la organización de Cupertino manifestó que resulta imposible resguardar a los usuarios finales de la aceleración de costos que experimentan las obleas de memoria RAM. Las fundiciones de componentes, como la firma Micron, priorizan los pedidos de las empresas que desarrollan procesadores para servidores de redes lógicas y simulación automatizada. Esta reconfiguración productiva dejó saldos de inventario limitados para las ensambladoras tradicionales de ordenadores personales.

El incremento establecido para el modelo MacBook Neo modifica su posicionamiento frente a los equipos de Dell. Shutterstock Las planillas actualizadas en la plataforma web de la marca reflejan modificaciones en las diferentes gamas de la línea MacBook. El modelo Air con una unidad de almacenamiento de 512 gigabytes modificó su valor de venta a $1.299 dólares, abandonando la cotización previa de $1.099 dólares. En el segmento profesional, la variante Pro con un disco sólido de 1 terabyte escaló hasta los $1.999 dólares, registrando una diferencia neta frente a los $1.699 dólares que costaba con anterioridad.

Impacto directo en el modelo MacBook Neo y el mercado La modificación arancelaria altera el posicionamiento del ordenador portátil más accesible del catálogo de la corporación. El precio base de comercialización del MacBook Neo subió de $599 a $699 dólares a pocos meses de su introducción oficial en los canales comerciales. Este incremento disminuye el margen de competencia que el aparato sostenía frente a las alternativas con entorno operativo Windows y las soluciones de bajo costo de fabricantes rivales.