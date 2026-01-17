iQOO Z11 Turbo: potencia de sobra y una batería que no se termina más en un teléfono chino

El nuevo iQOO Z11 Turbo debuta en China con el procesador Snapdragon 8 Gen 5 y una cámara que promete fotos de otro nivel.

La marca china iQOO acaba de presentar en su país de origen el iQOO Z11 Turbo, un teléfono que busca borrar la línea entre la gama media y la alta. Con un hardware que mete miedo, este equipo no solo destaca por su potencia bruta, sino por su impresionante autonomía y rendimiento gráfico.

Snapdragon 8 Gen 5 y un rendimiento para jugar a todo El corazón de este teléfono es el procesador Snapdragon 8 Gen 5, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. No viene solo: iQOO le sumó su chip Q2 propio para tareas de juegos y el motor "Monster Core Engine". Esta combinación permite que el equipo alcance una cifra que impresiona: más de 3,59 millones de puntos en el test de AnTuTu. Es una cifra muy alta para un equipo de este segmento, pero la marca busca que los usuarios corran cualquier juego pesado sin dramas.

Para que el calor no sea un problema, el celular usa un sistema de enfriamiento llamado Ice Dome VC que reduce la temperatura del núcleo hasta 15 grados. Si sos de los que pasan horas jugando, este dato te viene muy bien. Además, viene con memorias LPDDR5X Ultra y almacenamiento UFS 4.1, lo que permite que el sistema vuele al abrir aplicaciones o mover archivos de gran tamaño.

iQOO-Z11-Turbo-5 La Pantalla AMOLED de 144Hz del iQOO Z11 Turbo cuenta con un panel que llega a los 5.000 nits de brillo máximo. IQOO Fotografía de alta resolución y Batería Blue Ocean De acuerdo al sitio Gizmochina, en el apartado de cámaras, la propuesta es fuerte. iQOO incluyó un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS) que permite un zoom de 4 aumentos sin perder calidad. Lo acompaña un gran angular de 8 MP para esas capturas de paisajes o fotos grupales. Para las selfies, la cámara frontal es de 32 MP y graba video en 4K, algo que no se encuentra tan seguido en estos rangos de precio.

Pero lo que realmente diferencia a este modelo es su "Batería Blue Ocean". Con una capacidad de 7.600 mAh, utiliza una tecnología de estado semisólido de segunda generación. Esto hace que el equipo sea relativamente delgado a pesar de tener una carga enorme. Soporta carga rápida de 100W, así que no vas a estar pegado al enchufe todo el día.