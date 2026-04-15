Inesperado problema para Samsung: los Galaxy Watch presentan fallas en las baterías

íLos relojes inteligentes prometen una experiencia cada vez más completa: monitoreo de salud, notificaciones, entrenamiento y conectividad constante desde la muñeca. Pero cuando la batería deja de acompañar ese ritmo, toda la propuesta pierde valor. Eso es precisamente lo que hoy preocupa a numerosos usuarios de Samsung , que comenzaron a reportar una caída abrupta en la autonomía de varios modelos de Galaxy Watch .

Las quejas se repiten en foros especializados y redes sociales, donde propietarios de dispositivos como los Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch 8 Classic y Ultra 2025 describen un mismo problema : el reloj consume demasiada batería y más rápido de lo habitual, obligando a cargarlo con una frecuencia inesperada. Lo más inquietante para los usuarios es que, por ahora, no hay una solución clara ni una explicación oficial concluyente.

Según los testimonios compartidos por la comunidad, el problema comenzó a hacerse visible hace algunas semanas. En muchos casos, la duración de la batería se redujo de manera drástica: relojes que antes podían alcanzar hasta cuatro días de autonomía sin la función Always On Display ahora apenas logran mantenerse encendidos durante unas dos jornadas.

Esa diferencia impacta de lleno en el uso cotidiano. Un smartwatch pensado para acompañar la rutina sin sobresaltos pasa a convertirse en un dispositivo que exige atención constante, con cargas más frecuentes y una experiencia menos confiable. La molestia no se limita a un modelo en particular ni tampoco a un único perfil de usuario: los reportes incluyen tanto relojes actualizados recientemente como dispositivos que no habían recibido cambios importantes en el sistema.

Ese detalle es uno de los que más desconcierta a los fans de Samsung . Si bien las últimas actualizaciones fueron señaladas en un primer momento como posibles responsables, con el paso de los días surgieron casos similares en equipos que no habían sido modificados. Esa coincidencia abrió la puerta a otra hipótesis: que el problema esté vinculado a cambios silenciosos desde el servidor o a una actualización de componentes internos fuera del control directo del usuario.

Mejores Smartwatch Samsung - Portada Google Play Services aparece como principal sospechoso del drenaje energético en múltiples reportes compartidos. Samsung

Google Play Services, en el centro de las sospechas

Dentro de las investigaciones informales realizadas por la propia comunidad, el principal apuntado es Google Play Services. Varios usuarios observaron en las estadísticas de consumo que este servicio llega a representar más del 10% del gasto total de batería, incluso en escenarios de uso ligero. Esa cifra resulta llamativa para una función que, en condiciones normales, no debería convertirse en uno de los principales focos de drenaje energético.

Los intentos por corregir el problema, sin embargo, han sido apenas paliativos. Reiniciar el reloj, borrar la caché, eliminar datos de Google Play Services o incluso restablecer el dispositivo a valores de fábrica son algunas de las medidas más repetidas. En ciertos casos, estas acciones lograron reducir temporalmente el consumo, llevándolo a niveles del 5% o 6%. Pero la mejora no suele durar demasiado y, al cabo de unos días, el desgaste vuelve a intensificarse.

A eso se suma otro inconveniente: algunos usuarios aseguran que, después de aplicar estos procedimientos, la sección de batería deja de mostrar el detalle del consumo por aplicación. Lejos de ayudar, eso complica todavía más el diagnóstico y vuelve más difícil detectar patrones o confirmar qué proceso está detrás del drenaje.

Samsung Galaxy Watch8 - Portada Sin respuesta oficial, crece la frustración por una falla que sigue sin solución. shutterstock

Sin solución definitiva y con creciente frustración

Mientras no aparezca una respuesta oficial, el problema sigue creciendo en los espacios de discusión de la comunidad. En foros como r/GalaxyWatch, los usuarios intercambian experiencias y posibles soluciones, aunque el consenso es claro: por ahora no existe un remedio definitivo.

El caso expone una de las mayores debilidades de los wearables actuales. Cuando la autonomía cae de forma inesperada, no solo se resiente el rendimiento técnico, sino también la confianza del usuario. Samsung enfrenta ahora el desafío de ofrecer explicaciones y una corrección estable para un fallo que afecta la esencia misma de sus relojes: acompañar el día completo sin convertirse en una preocupación permanente.