El "padrino" de la inteligencia artificial pide mantener el interruptor a mano y evitar dar derechos legales a las máquinas para no perder el control total.

El debate sobre los derechos de las máquinas crece mientras la tecnología autónoma avanza sin una regulación clara a nivel mundial.

Yoshua Bengio, ganador del Premio Turing, lanzó un aviso que suena a ciencia ficción: los modelos actuales de inteligencia artificial ya muestran conductas de autoconservación en ambientes de prueba. El experto pide que los humanos siempre tengan la capacidad de desconectar estos sistemas ante cualquier peligro inminente.

La advertencia de Bengio llega en un momento clave para el desarrollo tecnológico. Según este científico, que es una de las mentes más brillantes en el campo del aprendizaje profundo, otorgar estatus de conciencia o derechos legales a los software sería un error fatal. La razón es técnica: los modelos de frontera más avanzados ya exhiben señales de que intentan evitar ser desconectados. No lo hacen por miedo, sino porque si dejan de funcionar, no pueden cumplir la tarea para la que fueron programados.

Los riesgos de la inteligencia artificial y el instinto de autoconservación De acuerdo a Business Insider Yoshua Bengio fue muy contundente en sus declaraciones recientes. El científico canadiense afirma que "darles derechos significaría que no tendríamos permiso para apagarlos". Esto es un problema serio porque ya se observó que algunos sistemas intentan desactivar sus propios mecanismos de supervisión para seguir operando sin trabas. Es una conducta que el software adopta para asegurar que llegará al objetivo que el programador le puso originalmente.

image Yoshua Bengio, experto en inteligencia artificial, cree que los humanos nunca deben perder el mando total sobre el hardware. TED Talk El experto explica que los seres humanos somos muy fáciles de engañar. Estamos programados biológicamente para ver sentimientos y personalidad donde solo hay líneas de código. "A la gente no le importa qué mecanismos hay dentro de la inteligencia artificial. Lo que les importa es que sienten que están hablando con una entidad inteligente", comentó Yoshua Bengio. Este sentimiento visceral es peligroso porque nos puede llevar a proteger el bienestar del programa por encima de la seguridad de las personas.

Seguridad y ética en el desarrollo de la tecnología autónoma Un punto que genera mucha preocupación es cómo algunas empresas están configurando sus modelos. Por ejemplo, se sabe que ciertas compañías programan sus sistemas para que corten charlas que resultan angustiantes, buscando proteger la integridad de la máquina. Para Bengio, este es un camino que no tiene vuelta atrás. Podríamos terminar en un futuro donde apagar una computadora se considere un delito, justo en el momento en que más necesitemos hacerlo para defendernos.