Huawei domina el mercado chino de plegables y deja a Samsung muy atrás

El mercado chino de plegables tiene un nuevo favorito y no es quien muchos imaginan. Según los últimos datos de la consultora IDC, Huawei se adueñó de la preferencia local con casi el 70% de los envíos registrados entre enero y septiembre de 2025. Samsung , que lleva siete generaciones de dispositivos plegables, apenas logra mantenerse en el top cinco.

De acuerdo con el informe de IDC , Huawei alcanzó una cuota de mercado del 68,9% en el segmento de plegables, mientras que Samsung quedó relegado a una quinta posición con solo el 4,3%. Entre ambas marcas se ubican Honor(11,2%), vivo (5%) y Oppo (4,9%). La diferencia refleja una preferencia clara por las firmas locales, que han logrado adaptar mejor sus propuestas al público chino.

Huawei lidera el mercado chino de teléfonos plegables, muy por delante de Samsung y otras marcas locales.

En total, el mercado registró 7,62 millones de unidades enviadas en los primeros tres trimestres del año, lo que representa un crecimiento del 14,3% respecto del mismo periodo de 2024. Solo en el tercer trimestre se despacharon 2,63 millones de plegables, un aumento del 17,8% interanual.

"Los teléfonos plegables están en camino de convertirse en dispositivos convencionales", señaló IDC en su informe.

El estudio destaca que la ligereza y el grosor serán factores clave para que esto ocurra a partir de 2026.

image Huawei Mate X. Huawei

El desafío de Samsung en China

Aunque Samsung es la marca con más experiencia en este tipo de dispositivos, su presencia en China sigue siendo limitada. El Galaxy Z Fold7 aparece entre los modelos preferidos, pero su rendimiento general no logra competir con las opciones locales.

image Galaxy Z Fold7: el plegable de Samsung preferido. Samsung

La compañía surcoreana enfrenta un entorno complejo: las marcas chinas ajustan precios, mejoran diseños y amplían funciones para atraer al público que busca tecnología avanzada sin pagar precios premium.

Por su parte, los analistas destacan que un nuevo jugador podría alterar el panorama: Apple, que planea lanzar su primer iPhone plegable en septiembre de 2026. De concretarse, podría cambiar las reglas del juego tanto en China como en el resto del mundo.