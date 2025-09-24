Hollow Knight: Silksong tiene multijugador: el mod que vuelve más difícil la aventura de Hornet

La lógica diría que, si varios jugadores recorren Pharloom a la vez, el juego se vuelve más fácil. Este mod de Hollow Knight: Silksong demuestra lo contrario. Creado por el modder "XvX" y bautizado de forma simple como “Silksong Steam multiplayer mod”, permite que hasta 30 usuarios compartan partida.

La clave está en que incluye daño entre jugadores (PvP). Es decir, cualquier golpe mal dado puede terminar restando vida al compañero. Con 2 o 3 jugadores la experiencia fluye con cierta normalidad; a partir de 5 participantes, el riesgo de recibir daño accidental sube y maniobrar por escenarios estrechos se vuelve un dolor de cabeza.

Para más caos, el mod multijugador impide dañar a los enemigos. La presencia de otros jugadores no acelera combates ni limpia zonas. Al momento de la demostración pública, solo uno de los jefes podía recibir daño bajo esta modificación. XvX compartió un video con el sistema en acción y adelantó que seguirán mejoras para pulir sincronización, colisiones y estabilidad.

Por otra parte , Hollow Knight: Silksong ya contaba con mods orientados a la accesibilidad y a facilitar el progreso. Incluso Team Cherry reconoció los picos de dificultad iniciales y ajustó a la baja algunos jefes de las primeras horas. Este nuevo proyecto, en cambio, adopta el camino inverso: suma fricción deliberadamente y convierte el recorrido en un “todos contra todos” involuntario.

¿Por qué este multijugador no simplifica nada?

Daño aliado permanente: cualquier salto, estocada o habilidad mal calculada puede impactar en otra persona.

Sin ventaja contra enemigos: al no poder dañar mobs ni jefes (con una excepción), no existe efecto bola de nieve a favor del grupo.

Espacios cerrados: Pharloom tiene plataformas y pasillos exigentes; con varios cuerpos en movimiento, aumentan los errores.

Escalabilidad limitada: por encima de cinco jugadores, se disparan las colisiones y la probabilidad de golpes involuntarios.

El resultado es un metroidvania más tenso y técnico, donde coordinar movimientos y respetar distancias es tan importante como dominar las herramientas de Hornet.

multijugador2 Multijugador de Hollow Knight: Silksong: sin daño a enemigos (salvo una excepción), golpes accidentales y un reto técnico creciente desde cinco jugadores. XvX

Modo secreto para expertos: Steel Soul

La conversación sobre dificultad no termina en los mods. Hollow Knight: Silksong oculta un modo de desafío extremo, llamado Steel Soul, que se activa desde la pantalla de "Extras" con una secuencia inspirada en el famoso "Código Konami": arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha.

Steel Soul habilita la muerte permanente. Si Hornet cae, la partida termina y hay que empezar desde cero. Este modo puede desbloquearse incluso antes de terminar la campaña estándar, por lo que se perfila como la prueba definitiva para quienes buscan presión constante y rutas optimizadas.

multijugador3 Para expertos: además del mod PvP, Silksong esconde el modo Steel Soul con muerte permanente, activable desde Extras con una secuencia inspirada en el Código Konami. Hollow Knight: Silksong

La foto completa

La comunidad de Silksong explora dos caminos en paralelo: hacer el juego más accesible y, al mismo tiempo, subir la apuesta con propuestas como este PvP multitudinario. El mod de XvX encaja en esta segunda línea: no es cooperativo, no reduce el reto y no acelera el progreso. Es una variante pensada para streamers, speedrunners y grupos que disfrutan del caos controlado.