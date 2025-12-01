¿Habrá o no Hollow Knight 3? Esto dijo Team Cherry sobre el futuro de la saga

Team Cherry se ganó un lugar privilegiado en la industria del gaming con apenas dos títulos: Hollow Knight y Hollow Knight: Silksong . Ambos se convirtieron en fenómenos culturales, aclamados por crítica y jugadores, y su impacto elevó al pequeño estudio australiano a la cima del desarrollo independiente. Con Silksong finalmente en el mercado —después de años de espera— llegó el momento inevitable: pensar en el futuro. ¿Volveremos a ver un Hollow Knight 3 ? ¿O el estudio dejará atrás su universo más famoso para explorar nuevos caminos?

En una reciente entrevista con Jason Schreier (Bloomberg) , Ari Gibson, cofundador y director creativo de Team Cherry , ofreció las primeras pistas concretas.

Lo primero que dejó claro Gibson es que Silksong todavía tiene recorrido. Team Cherry está trabajando actualmente en un DLC oficial, un contenido adicional que promete expandir el universo del juego sin repetir el proceso prolongado que caracterizó su desarrollo original.

Ari Gibson confirmó que Hollow Knight: Silksong tendrá un DLC oficial y que su desarrollo será más ágil que el del juego original.

El director reconoció que el equipo aprendió mucho tras los siete años que llevó completar el proyecto, un viaje que comenzó como una simple expansión de Hollow Knight y terminó convertido en un juego independiente, enorme y ambicioso. Este cambio de escala explica, en parte, el largo silencio y la expectativa que rodeó a su lanzamiento.

Gibson remarcó que ahora buscan imponer límites más claros para evitar nuevos ciclos de producción interminables. La buena noticia es que el DLC “no debería tardar tanto” y podría representar un acercamiento más ágil entre actualizaciones o proyectos futuros.

Multijugador Team Cherry busca nuevos rumbos creativos y no quiere quedar encasillado como “el estudio que solo hace Hollow Knight”. Hollow Knight

“No queremos ser solo el estudio que hace Hollow Knight”

Más allá de las expansiones, la conversación se centró en el futuro del estudio. Y ahí Gibson fue directo: Team Cherry no quiere encasillarse en una sola franquicia. Si bien aman el universo que crearon y reconocen el valor emocional que tiene para millones de jugadores, no quieren pasar décadas repitiendo la misma fórmula.

El creativo explicó la preocupación que existe al interior del estudio sobre dedicar tantos años a un único proyecto: “Lo único que realmente nos preocupa del paso del tiempo es la muerte. No está tan lejos si dedicas siete años por proyecto y potencialmente añades otros dos. Así que estaría bien hacer algunos juegos más”. El creativo explicó la preocupación que existe al interior del estudio sobre dedicar tantos años a un único proyecto: “Lo único que realmente nos preocupa del paso del tiempo es la muerte. No está tan lejos si dedicas siete años por proyecto y potencialmente añades otros dos. Así que estaría bien hacer algunos juegos más”.

Su declaración marca una intención clara: explorar nuevas direcciones, nuevos géneros y nuevas temáticas, siempre manteniendo ciertos elementos que definen su identidad creativa: mundos amplios, criaturas extrañas, jefes imponentes y una narrativa visual profundamente cuidada.

Gibson afirmó: “Nos gustaría ir hacia otra dirección. Eso no quiere decir que no vayamos a volver a estos mundos. Tenemos ideas sobre qué formas podrían adoptar. Pero tampoco queremos ser exclusivamente las personas que hacen Hollow Knight”.

Embed - Hollow Knight Silksong ¡YA TIENE FECHA DE LANZAMIENTO! Nuevo Tráiler Oficial

Entonces, ¿habrá o no habrá Hollow Knight 3?

La respuesta, por ahora, es ambigua pero optimista. Gibson no cerró la puerta a un nuevo Hollow Knight, pero tampoco lo confirmó. Su visión es puramente creativa: el próximo proyecto será aquel que inspire más al equipo, sin presiones externas ni necesidad de repetir el éxito de la saga.

En sus palabras: “Nos gustaría explorar las mismas cosas que nos interesan, pero quizá en un género ligeramente diferente o un tema distinto, y ver cómo eso afecta a las historias que creamos”. En sus palabras: “Nos gustaría explorar las mismas cosas que nos interesan, pero quizá en un género ligeramente diferente o un tema distinto, y ver cómo eso afecta a las historias que creamos”.

Con esto, está claro que Hollow Knight no está muerto, pero el próximo gran juego de Team Cherry podría sorprender a todos al no parecerse en nada a su obra más famosa.