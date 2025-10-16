Hollow Knight: Silksong se actualiza: este parche arregla lo que más molestaba del juego

Team Cherry lanzó el parche 1.0.28891 de Hollow Knight: Silksong con mejoras. La versión ya está en Steam y en breve llegará a consolas.

Team Cherry liberó un nuevo parche para Hollow Knight: Silksong que profundiza en estabilidad, control y balance. La versión 1.0.28891 ya está disponible en Steam y llegará en breve a consolas, incluida Nintendo Switch 2. El estudio mantiene su hoja de ruta post lanzamiento con una batería de correcciones que alivian secciones conflictivas y pulen la jugabilidad sin alterar la identidad del metroidvania.

Hollow2 El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong fue en septiembre de 2025. Hollow Knight: Silksong Un parche enfocado en estabilidad y jugabilidad La actualización corrige errores de control, situaciones que arrojaban al personaje fuera de los límites del mapa y ajustes de daño en armas clave. También resuelve problemas de progresión que trababan tramos específicos: el juego ahora se pausa automáticamente cuando se desconecta el control, una función largamente pedida que evita muertes o pérdidas injustas.

Entre las correcciones más notables figuran la solución del bug que dejaba a jugadores “malditos” en el tramo final, la mejora en la reacción del Curveclaw y el comportamiento del Harpoon, que ahora responden con mayor consistencia en combate y plataformas. En paralelo, Sharp Dart y Cross Stitch reciben un leve incremento de daño, mientras que Thread Storm sufre una reducción sutil en niveles avanzados para evitar desbalances en encuentros prolongados.

multijugador3 Silksong esconde el modo Steel Soul con muerte permanente. Hollow Knight: Silksong Más equilibrio, menos frustración El parche también ataca bloqueos que afectaban secuencias importantes, como la apertura de la Grand Gate y combates contra jefes como Crust King Khann y Seth, quienes en casos aislados podían desaparecer o quedar invulnerables. Estas correcciones refuerzan la fiabilidad del late game y reducen la sensación de 'partida rota'.

En el frente de progresión y recompensas, Team Cherry incrementa al 100% la probabilidad de obtener Fine Pins, aunque sube la cantidad necesaria para fabricarlos. La decisión busca estandarizar la obtención y, a la vez, regular el ritmo de crafteo para que el avance conserve tensión y sentido de logro. El resultado esperado: menos tiradas de dados injustas y una curva de mejora más clara.