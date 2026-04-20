GTA Online celebra el 4/20 con el modo Supervivencia pacheca y bonificaciones especiales

Las festividades más psicodélicas del año han llegado a GTA Online . Con motivo del 4/20, Rockstar Games ha lanzado una serie de eventos y actualizaciones que convierten el sur de San Andreas en un verdadero festival de caos, humor y recompensas. Desde hoy y hasta finales de mes, los jugadores de GTA pueden disfrutar de bonificaciones , nuevos modos de juego y un ambiente psicodélico en la ciudad de Los Santos.

El evento más esperado de este año en GTA Online es sin duda la incorporación del nuevo modo Supervivencia pacheca. Este modo temporal añade un toque surrealista y frenético a la jugabilidad, donde los jugadores deben sobrevivir a oleadas de enemigos cada vez más absurdos y desafiantes. Alienígenas, pollos armados y otras criaturas inusuales pondrán a prueba la resistencia de los jugadores en un combate lleno de humor y caos.

Además de la experiencia única que ofrece este modo, las recompensas son muy superiores a las habituales. Superar las oleadas de enemigos se recompensa con bonificaciones excepcionales en GTA$ y RP, lo que motiva a los jugadores a lanzarse a este modo en busca de grandes ganancias.

Bonificaciones y eventos temáticos de marihuana

El evento 4/20 en GTA Online también pone el foco en el negocio de la marihuana, uno de los principales motores económicos del juego. Bajo el sello de LD Organics, los jugadores pueden participar en actividades como misiones de reparto de mercancía y ventas a dealers. Durante el evento, estas actividades reciben multiplicadores de GTA$ y RP, lo que abre la puerta a ganancias masivas.

Asimismo, el evento incluye bonificaciones adicionales en misiones clásicas de GTA Online, como Primera y Segunda dosis, viajes cortos y trabajos con Lamar. Con estos multiplicadores, prácticamente cualquier actividad puede resultar rentable durante las celebraciones, por lo que los jugadores tienen muchas maneras de aprovechar al máximo el evento.

GTA ONLINE3 Rockstar Games también agregó descuentos, prendas exclusivas y plantas de peyote para explorar el mapa. Rockstar Games

Recompensas cosméticas, descuentos y sorpresas

Además de las bonificaciones en efectivo, Rockstar Games lanzó una serie de recompensas cosméticas para aquellos que se adentren en el evento 4/20. Los jugadores pueden obtener prendas temáticas gratuitas que celebran la estética psicodélica del evento, además de recibir GTA$ por completar desafíos específicos.

El mapa de GTA Online también está lleno de sorpresas, como plantas de peyote psicoactivas, que añaden un toque de rareza y exploración al juego. Para los fanáticos del coleccionismo y la exploración, estas plantas ofrecen una experiencia única dentro del evento.

Por si fuera poco, el evento trae descuentos en vehículos, equipamiento y artículos visuales. Muchos de estos artículos siguen la estética verde del 4/20, lo que permite a los jugadores personalizar sus vehículos y personajes al estilo del evento. Los suscriptores de GTA+ también tienen acceso a beneficios adicionales, como contenido exclusivo y mayores recompensas en actividades seleccionadas.

Las celebraciones del 4/20 en GTA Online ofrecen a los jugadores una mezcla perfecta de caos, bonificaciones y humor psicodélico. Con el nuevo modo Supervivencia pacheca, el negocio de la marihuana en el centro de la acción y una gran cantidad de recompensas y descuentos, este evento promete ser uno de los más divertidos y rentables del año. Ya sea para aquellos que buscan una experiencia frenética o para los que prefieren sumergirse en las actividades más relajadas del negocio de LD Organics, este 4/20 en Los Santos no tiene desperdicio.