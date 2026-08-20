Google Pixel Watch 5: análisis del nuevo reloj inteligente con funciones en espera

El dispositivo Pixel Watch 5 llega al mercado con mejoras de geolocalización y herramientas avanzadas de salud pendientes de habilitación.

La empresa tecnológica estadounidense renovó su catálogo de accesorios portátiles con un modelo enfocado en el seguimiento corporal y la navegación satelital. A través del lanzamiento del Pixel Watch 5, la marca Google Pixel ofrece un smartwatch con mejor procesador, mayor autonomía y un acabado en tono pirita satinado.

El equipo presenta un incremento de 50 dólares en comparación con la versión del año anterior. Aunque la estructura física conserva las dimensiones conocidas, la compañía concentró sus esfuerzos en herramientas analíticas basadas en inteligencia artificial que se integrarán gradualmente al sistema operativo en las próximas semanas.

El Pixel Watch 5 renueva su propuesta con mejoras de navegación y sensores corporales. Imagen generada con IA Mejoras de geolocalización y hardware en el Pixel Watch 5 La precisión del sistema GPS representa uno de los avances técnicos más notorios del dispositivo. Las pruebas de rastreo de rutas muestran una respuesta sólida al momento de registrar actividades deportivas en trayectos urbanos o zonas abiertas.

El equipo suma un leve incremento en la capacidad de la batería y procesadores más rápidos para responder a las consultas cotidianas. Asimismo, el reloj permite utilizar funciones del asistente Gemini de manera local sin conexión a internet y añade controles por gestos precisos para manipular notificaciones.

Herramientas de salud pendientes en el smartwatch La propuesta sanitaria del dispositivo depende de la integración con la aplicación Google Health y las guías de entrenamiento personalizadas. Sin embargo, las funciones más relevantes vinculadas al análisis de tendencias de presión arterial y resistencia a la insulina comenzarán a distribuirse recién el próximo mes.