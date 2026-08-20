Google Pixel 11 Pro Fold: resistencia IP68 en un diseño muy ¿decepcionante?

El mercado de teléfonos plegables atraviesa una transformación estructural en sus formatos y bisagras. A través del nuevo Google Pixel , la compañía presentó el Pixel 11 Pro Fold , un dispositivo con procesador Tensor G6, pantalla OLED de 3.600 nits y resistencia IP68 que mantiene una arquitectura clásica frente a las opciones ultradelgadas de sus competidores directos.

La unidad eleva su costo en 100 dólares respecto a la versión previa para alcanzar los 1.899 dólares con 256 GB de almacenamiento base y 16 GB de memoria RAM. Su peso disminuye 19 gramos y su grosor baja 0,7 milímetros al estar cerrado, logrando una sujeción más cómoda durante sesiones de uso prolongadas.

El panel principal sostiene un formato casi cuadrado que facilita el trabajo con varias aplicaciones abiertas de forma simultánea. No obstante, el pliegue central de la pantalla interna permanece visible a simple vista y se percibe al deslizar los dedos de lado a lado.

La parte trasera utiliza un material compuesto de fibra de vidrio que multiplica por tres la durabilidad estructural frente a golpes. La presencia de la certificación IP68 garantiza protección total contra agua y polvo, una característica diferencial dentro del catálogo de terminales flexibles de alta gama.

El sistema operativo Android 17 incorpora la función Bubbles, que permite agrupar ventanas flotantes en un panel lateral inferior derecho. Esta herramienta agiliza el acceso directo a servicios de mensajería o música sin interrumpir la actividad principal que se ejecuta en pantalla completa.

El formato del teléfono plegable ofrece amplitud para multitarea aunque conserva un pliegue visible.

En el apartado lumínico, el equipo añade HiLight alrededor del módulo posterior para emitir avisos de colores vinculados a llamadas de contactos seleccionados o interacciones con Gemini. La función opera únicamente cuando la pantalla reposa boca abajo sobre superficies planas.

Sistema fotográfico y herramientas de inteligencia artificial

El esquema de cámaras equipa un sensor principal de 48 megapíxeles con mayor sensibilidad luminosa, acompañado por un teleobjetivo de 5 aumentos con alcance digital de hasta 30 aumentos y un sensor ultra gran angular. La aplicación oficial añade perfiles Camera Looks para ajustar contraste y saturación durante la captura.

La cámara principal de 48 megapíxeles mejora la captación de luz en ambientes nocturnos. Imagen generada con IA

Asimismo, la herramienta Magic Capture graba video mientras extrae de manera automática fotografías nítidas de los mejores fotogramas. El software suma utilidades para creadores como un teleprómpter integrado y organización automática de archivos.

Autonomía energética y balance del teléfono plegable

La batería de 4.806 mAh asegura una jornada de uso regular mediante la gestión térmica del procesador Tensor G6. El sistema de recarga magnética Qi2 alcanza una potencia de 25 vatios por cable inalámbrico, facilitando el acople de accesorios magnéticos compatibles.

Con este lanzamiento, el catálogo de Google Pixel sostiene una alternativa durable con triple cámara posterior. Aunque el formato del Pixel 11 Pro Fold exhibe líneas más gruesas que otros rivales del sector, este teléfono plegable ofrece un balance funcional sólido en software y seguridad física.