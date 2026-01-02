Google lanzó Google Skills: 3.000 módulos técnicos para aprender IA real y dejar atrás los prompts

Google acaba de lanzar una plataforma educativa que promete cambiar la forma en la que entendemos la tecnología actual. El nuevo portal Google Skills ofrece más de 3.000 módulos técnicos diseñados para que los usuarios aprendan flujos de trabajo de investigación reales, dejando de lado los simples consejos sobre cómo escribir instrucciones básicas para chats.

image La plataforma de Google Skills centraliza conocimientos técnicos avanzados para profesionales de todo el mundo. Google La noticia salió este 30 de diciembre de 2025 y cayó muy bien en el ambiente tecnológico. Hasta hace poco, la web estaba llena de "especialistas" que te enseñaban a escribir un texto para que un chatbot te responda algo lindo. Google decidió que ya fue suficiente de ese relleno. Con este lanzamiento, el gigante de las búsquedas pone a disposición de cualquiera los procesos que usan sus mejores ingenieros para desarrollar inteligencia artificial.

Aprendé con flujos de trabajo de Google DeepMind y olvidate del relleno Google lanza cursos especializados sobre IA El centro de aprendizaje no es una simple lista de videos. Se trata de una estructura armada por la división DeepMind, que es la que se encarga de los proyectos más pesados de la marca. Según los datos oficiales, hay 3.000 módulos disponibles que cubren desde lo más básico hasta niveles muy avanzados. Lo mejor de todo es que el contenido no da vueltas: está pensado para que aprendas a investigar y a resolver problemas técnicos de verdad.

La movida de la compañía es inteligente porque sabe que el mercado laboral está cambiando. Hoy en día, saber manejar una herramienta no alcanza; hay que entender cómo funciona por dentro. "Google Skills" aparece como una solución para quienes quieren una base técnica sólida. Estos módulos reemplazan las guías vacías por flujos de trabajo que se usan en proyectos reales a nivel global. Para los que recién arrancan, la plataforma también ofrece nociones básicas que son necesarias antes de saltar a lo más complejo.

Cómo acceder a los nuevos cursos de IA gratuitos de Google Entrar a esta nueva plataforma bastante sencillo. Solo hay que ingresar a la web oficial y elegir el área que más te guste. La plataforma es muy intuitiva y te permite avanzar a tu propio ritmo. No importa si sos un estudiante que recién termina el secundario o un profesional que quiere actualizarse; los contenidos están bajados a tierra para que se entiendan sin necesidad de ser un genio de la matemática.