Gmail lanza una pestaña de compras para organizar tus pedidos en un solo lugar

Gmail , el servicio de correo electrónico más utilizado en el mundo, acaba de sumar una función pensada para quienes buscan mayor organización en su bandeja de entrada. Se trata de una pestaña exclusiva llamada “ Compras ”, que agrupará automáticamente todos los correos electrónicos relacionados con pedidos y transacciones en un solo lugar.

Según informó Google , la pestaña de compras ya comenzó a implementarse desde hoy para usuarios con cuentas personales, tanto en la versión web como en la aplicación móvil de Gmail. Esto significa que, además de la bandeja de entrada principal, los usuarios tendrán acceso a un espacio específico donde podrán consultar correos de confirmaciones, envíos y facturas de manera más clara.

Google también renovó la pestaña “Promociones”, que ahora destacará los correos más relevantes en la parte superior.

La nueva función no solo centraliza los correos de compras, sino que también ofrece una tarjeta de resumen en la parte superior, donde se destacan las acciones más importantes, como invitaciones, tareas o pedidos recientes. De esta manera, se evita tener que buscar manualmente entre decenas de correos dispersos en la bandeja de entrada.

Junto con esta novedad, Google también anunció la renovación de la pestaña de “Promociones”. Ahora, los correos promocionales más relevantes aparecerán destacados en la parte superior, priorizando aquellos de marcas con las que el usuario interactúa con mayor frecuencia.

“Pronto podrá ordenar por correos electrónicos promocionales ‘más relevantes’, lo que facilitará ver las actualizaciones de los remitentes y las marcas que más le importan”, explicó la compañía en su blog oficial. Además, se sumarán empujones útiles, como notificaciones de ofertas y descuentos próximos, para que los usuarios no se pierdan oportunidades importantes. “Pronto podrá ordenar por correos electrónicos promocionales ‘más relevantes’, lo que facilitará ver las actualizaciones de los remitentes y las marcas que más le importan”, explicó la compañía en su blog oficial. Además, se sumarán empujones útiles, como notificaciones de ofertas y descuentos próximos, para que los usuarios no se pierdan oportunidades importantes.

gmail compras2 Los usuarios podrán personalizar su bandeja y decidir si adoptan la vista renovada o mantienen el formato tradicional. Google

Control del usuario

Google aclaró que cada persona podrá elegir si quiere adoptar esta vista renovada o seguir viendo las promociones en el formato tradicional de “más recientes”. Así, se mantiene la posibilidad de personalizar la experiencia de uso según las preferencias de cada usuario.