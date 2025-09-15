Gmail lanza una pestaña de compras para organizar tus pedidos en un solo lugar
Google anunció una nueva pestaña en Gmail que permitirá a los usuarios ordenar y monitorear sus compras sin salir del correo.
Gmail, el servicio de correo electrónico más utilizado en el mundo, acaba de sumar una función pensada para quienes buscan mayor organización en su bandeja de entrada. Se trata de una pestaña exclusiva llamada “Compras ”, que agrupará automáticamente todos los correos electrónicos relacionados con pedidos y transacciones en un solo lugar.
Según informó Google, la pestaña de compras ya comenzó a implementarse desde hoy para usuarios con cuentas personales, tanto en la versión web como en la aplicación móvil de Gmail. Esto significa que, además de la bandeja de entrada principal, los usuarios tendrán acceso a un espacio específico donde podrán consultar correos de confirmaciones, envíos y facturas de manera más clara.
Resúmenes, organización automática y cambios
La nueva función no solo centraliza los correos de compras, sino que también ofrece una tarjeta de resumen en la parte superior, donde se destacan las acciones más importantes, como invitaciones, tareas o pedidos recientes. De esta manera, se evita tener que buscar manualmente entre decenas de correos dispersos en la bandeja de entrada.
Junto con esta novedad, Google también anunció la renovación de la pestaña de “Promociones”. Ahora, los correos promocionales más relevantes aparecerán destacados en la parte superior, priorizando aquellos de marcas con las que el usuario interactúa con mayor frecuencia.
Control del usuario
Google aclaró que cada persona podrá elegir si quiere adoptar esta vista renovada o seguir viendo las promociones en el formato tradicional de “más recientes”. Así, se mantiene la posibilidad de personalizar la experiencia de uso según las preferencias de cada usuario.