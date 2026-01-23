Estos son los mejores teléfonos presentados en el CES 2026

La feria tecnológica CES 2026 terminó hace unas semanas y dejó un rastro de novedades e innovación que darán que hablar en los próximos meses. Entre lo más interesante, nos centraremos en los teléfonos presentados en el evento y en cómo estos llamaron la atención por sus ideas audaces.

El evento ofreció un vistazo a lo que se espera del panorama de los celulares en 2026. Desde ambiciosos plegables y buques insignia orientados a la productividad hasta nuevas perspectivas en conectividad y comunicación, las marcas demostraron que aún hay espacio para sorprender en la industria con diseños que rompen el molde tradicional.

Sin duda, uno de los teléfonos más llamativos del CES 2026 fue el Samsung Galaxy Z TriFold . Este dispositivo lleva la flexibilidad al extremo: es un dispositivo plegable en tres dimensiones que se abre para mostrar una gran pantalla interna de 10 pulgadas, a la vez que se pliega en un formato compacto. Equipado con un potente chipset Snapdragon y una cámara principal de 200 megapíxeles, su precio rondará los 3.700 dólares.

Por su parte, Motorola se unió al mundo de los plegables con el Motorola Razr Fold . Este modelo tipo libro ofrece una pantalla interna de 8,1 pulgadas y un diseño que rinde homenaje a su clásico linaje Razr. Pensado para trabajar, integra compatibilidad con lápiz óptico, ideal para usuarios que buscan productividad. Además, la marca presentó su modelo "Signature", un buque insignia con pantalla Extreme AMOLED.

No todo fueron precios exorbitantes. Más allá de los teléfonos plegables y los modelos insignia tradicionales, varios dispositivos destacaron por sus propuestas únicas. Por ejemplo, el "Nxtpaper 70 Pro ” de TCL despertó interés con su pantalla mate agradable a la vista y la compatibilidad con Gemini AI, ofreciendo una opción sólida por unos 400 dólares.

El Samsung Galaxy Z TriFold se muestra en video: así es el teléfono plegable más extremo de la marca.

Otra sorpresa fue Infinix con su serie Note 60, destacada por su compatibilidad con llamadas y mensajería satelital global. ¿Te imaginas tener señal donde nadie más la tiene? Esta función permite comunicación básica sin redes convencionales. La marca sugiere que busca una combinación de utilidad y características diferenciadas a un precio atractivo.

Mejores Teléfonos CES 2026 - Interna 2 El Clicks Communicator recupera el teclado físico en los teléfonos modernos. TCL

La vuelta del teclado físico y el futuro móvil

La nostalgia tuvo su momento estelar. Un anuncio particularmente intrigante en el CES 2026 fue el “Clicks Communicator”, un equipo diseñado con un teclado QWERTY físico. Este equipo, que evoca a las BlackBerry, cuenta con una pantalla AMOLED de 4,03 pulgadas y se centra en la mensajería y la productividad pura.

En general, los mejores teléfonos del CES 2026 destacaron diversos enfoques de innovación en celulares. Ya sea mediante formatos plegables, pantallas mate o teclados físicos, las marcas continúan experimentando más allá de los equipos convencionales de formato plano, prometiendo un año lleno de diversidad tecnológica para los usuarios.