Este juegazo de Ubisoft tiene 95% de descuento en Steam y se puede conseguir por menos de 3 dólares

Los jugadores de PC tienen una nueva oportunidad para sumar un reconocido juego AAA a su biblioteca por apenas unos dólares. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands aparece en Steam con un descuento del 95%, una de las mayores rebajas que recibió el juego en la plataforma de Valve.

El shooter de Ubisoft , lanzado originalmente en 2017, puede conseguirse por $2,49 dólares , una cifra especialmente atractiva para quienes disfrutan de los juegos de acción táctica y las experiencias cooperativas.

La promoción forma parte de las celebraciones por el 25.° aniversario de la franquicia Ghost Recon y llega acompañada por una actualización gratuita que incorpora una nueva misión narrativa y diferentes mejoras . Sin embargo, quienes quieran aprovechar la oferta deberán hacerlo antes de que finalice.

Ghost Recon Wildlands propone una experiencia centrada en la acción táctica, pero con una estructura de mundo abierto que permite abordar las misiones de diferentes maneras.

La promoción de Steam permite conseguir Ghost Recon Wildlands por $2,49 dólares durante una oferta limitada.

El jugador forma parte de un equipo de operaciones especiales que debe enfrentarse a distintas amenazas mientras recorre un extenso territorio. Una de las principales características de la propuesta es la posibilidad de planificar los ataques, utilizar el sigilo o recurrir directamente al combate.

El componente cooperativo también ocupa un lugar importante. La campaña puede disfrutarse junto con otros jugadores, lo que permite coordinar movimientos, seleccionar objetivos y diseñar estrategias antes de entrar en acción.

Para quienes nunca probaron la franquicia, la actual rebaja representa una forma económica de descubrir una de sus entregas más populares sin realizar una inversión importante.

Steam celebra el aniversario de Ghost Recon con una importante rebaja para uno de sus títulos más populares. Steam

La oferta deja al juego por menos de tres dólares

La promoción de Steam aplica un 95% de descuento sobre el precio habitual de Ghost Recon Wildlands. De esta manera, la edición estándar puede adquirirse por apenas $2,49 dólares o su equivalente en la moneda local.

La rebaja es especialmente llamativa porque se trata de un juego AAA desarrollado por Ubisoft y con una campaña extensa, además de contenido cooperativo y una gran cantidad de actividades.

También existe una alternativa para quienes buscan la experiencia más completa. La Definitive Edition tiene actualmente un descuento del 75% y queda en $24,99 dólares. Esta edición incluye el Season Pass, cuatro paquetes de contenido adicional y otros extras.

La promoción de la versión estándar, sin embargo, es la que concentra mayor interés debido a que representa una de las ofertas más agresivas que recibió el juego en Steam.

Una actualización gratuita suma contenido

El descuento llega en un momento especialmente conveniente porque Ghost Recon Wildlands acaba de recibir Last Rites, una actualización gratuita lanzada como parte de las celebraciones por el aniversario de la franquicia.

El contenido incorpora una nueva misión narrativa protagonizada por una amenaza conocida como La Llorona, líder de una secta. Los jugadores deberán encontrarla, recorrer el territorio y completar el objetivo de la misión.

La actualización también amplía las posibilidades de personalización y agrega nuevos ajustes relacionados con el HUD, la dificultad, las sesiones online y el mando.

Esto significa que quienes compren el juego durante la promoción no solamente accederán a un título con años de contenido acumulado, sino también a novedades recientemente incorporadas por Ubisoft.

El descuento de Steam coincide con una actualización gratuita que incorpora contenido narrativo y diferentes mejoras. Ubisoft

El interés por el juego volvió a crecer

La combinación entre el descuento y la llegada de nuevo contenido tuvo un impacto inmediato en la popularidad de Ghost Recon Wildlands. De acuerdo con datos de SteamDB, el título superó los 32.000 jugadores simultáneos durante la última semana, su cifra más alta desde 2018.

La promoción también coincide con otras iniciativas de Ubisoft para celebrar los 25 años de Ghost Recon, entre ellas el regalo de Ghost Recon Future Soldier para PC.

En consolas, Wildlands recibió además una actualización que permite jugar en resolución 4K a 60 fps. Sin embargo, la rebaja actual está concentrada en Steam.

Por eso, para quienes tienen una PC y buscan un juego de acción con mundo abierto, campaña cooperativa y una gran cantidad de contenido, Ghost Recon Wildlands aparece como una de las ofertas más atractivas del momento. La promoción finaliza el 16 de agosto de 2026, por lo que se trata de una oportunidad limitada para conseguirlo por menos de tres dólares.