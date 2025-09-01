Estas son las 10 industrias tecnológicas que transformarán el mundo por completo antes del 2035

El futuro cercano promete un escenario de cambios sin precedentes. Las industrias tecnológicas emergentes están configurando un horizonte para el 2035 en el que los avances modificarán desde la salud hasta la movilidad, pasando por la producción, la cultura y el modo en que entendemos nuestras interacciones sociales.

Un análisis publicado en Forbes por Amir Husain , experto en informática y tecnología, revela que esta transformación no se limita a mejorar lo existente, sino a generar plataformas enteramente nuevas que definirán la competitividad y la soberanía tecnológica en un mundo cada vez más interconectado.

Las industrias tecnológicas impulsarán una transformación global sin precedentes antes de 2035.

Tecnología en el 2035 - Interna 1

El avance de la informática está dejando atrás la clásica arquitectura de von Neumann. Las plataformas cuánticas, neuromórficas y algorítmicas impulsadas por modelos generativos permitirán aplicaciones inéditas, desde criptografía renovada hasta descubrimiento acelerado de fármacos.

Las industrias tecnológicas enfocadas en computación cuántica no reemplazarán a las tradicionales, pero sí superarán sus límites en tareas específicas. A la par, los sistemas neuromórficos se inspiran en el cerebro humano para abrir el camino hacia una revolución en el aprendizaje profundo, con menor gasto energético y mayor resistencia frente a ataques digitales.

Tecnología en el 2035 - Interna 2 La computación cuántica y neuromórfica marcarán la transformación digital del mundo hacia 2035. Extraída de la web

Ciudades convertidas en granjas

La presión sobre la superficie cultivable impulsa alternativas como la agricultura vertical urbana. Proyectos como Bustanica en Dubái muestran que es posible alcanzar una producción millonaria con un consumo de agua mucho menor.

El futuro apunta a sistemas agrícolas gestionados por inteligencia artificial, logística electrificada y cultivos diseñados para responder a la demanda local, garantizando precios estables y alimentos disponibles en las grandes urbes. Estas soluciones son un ejemplo claro de cómo la transformación tecnológica incide directamente en la seguridad alimentaria.

Tecnología en el 2035 - Interna 3 La agricultura vertical redefine las industrias tecnológicas para garantizar alimentos en un mundo urbano. Extraída de la web

Medicina personalizada a nivel genético

La edición genética ya no es solo teoría de laboratorio: terapias pioneras para enfermedades hematológicas hereditarias fueron aprobadas en clínicas. Este campo avanza hacia tratamientos personalizados, supervisados en tiempo real por inteligencia artificial, que apuestan más por la curación que por la paliación.

La transformación que propone esta rama de la biotecnología en 2035 apunta a un mundo en el que cada paciente reciba terapias a la medida de su perfil genético, reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de éxito.

Tecnología en el 2035 - Interna 4 Los tratamientos a medida representan la mayor transformación en salud antes de 2035. Extraída de la web

Computación espacial y BCI

La computación espacial comienza a ser aplicada en entornos laborales reales, con gafas de realidad aumentada y virtual que mejoran capacitación, mantenimiento y asistencia. El Metaverso, más allá del entretenimiento, se proyecta como un entorno persistente para empresas y formación profesional.

En paralelo, las interfaces cerebro-computadora (BCI) avanzan en accesibilidad y prometen convertirse en herramientas de alto rendimiento, siempre que logren sensores no invasivos, con baja latencia y alta resolución.

Tecnología en el 2035 - Interna 5 Las interfaces cerebro-computadora serán clave en el futuro de las industrias tecnológicas. Extraída de la web

El espacio como experiencia de clase media

La reutilización de vehículos espaciales está reduciendo costos y abriendo camino a la logística orbital y, eventualmente, al turismo espacial. Compañías como Isar Aerospace y Firefly lideran una nueva etapa en la que viajar fuera del planeta podría convertirse en una experiencia accesible para la clase media antes de 2035.

Tecnología en el 2035 - Interna 6 El turismo espacial se perfila como la próxima gran transformación de las industrias tecnológicas. Extraída de la web

Agua como recurso solucionable

Nuevas plantas de desalinización, como la que se construye en Karachi, combinan ósmosis inversa, energías renovables y purificación avanzada para enfrentar la crisis hídrica global. Este modelo, ya en expansión fuera del Golfo, abre un futuro de transformación en la gestión del recurso más vital para la humanidad.

Tecnología en el 2035 - Interna 7 La desalinización marcará un hito en la transformación del acceso al agua en el mundo. Extraída de la web

El cielo como autopista gestionada

La movilidad aérea urbana deja de ser una idea futurista para convertirse en proyectos concretos como el corredor O’Hare–Vertiport en Chicago. En paralelo, se desarrollan marcos regulatorios y software de control que permitirán gestionar millones de drones y aeronaves autónomas con aplicaciones en logística, salud y seguridad urbana.

Tecnología en el 2035 - Interna 8 La movilidad aérea urbana será realidad antes de 2035, gracias a las industrias tecnológicas. Extraída de la web

Entretenimiento sin límites físicos

Los conciertos holográficos e inmersivos podrían reunir a millones de espectadores en simultáneo, abriendo paso a una nueva era cultural. El Mukaab en Riad es un ejemplo de esta convergencia entre arquitectura, óptica e informática que transformará el ocio y la experiencia del espectáculo.

Tecnología en el 2035 - Interna 9 Conciertos holográficos y experiencias inmersivas transformarán la cultura del mundo. Extraída de la web

Robots como compañeros

Robots humanoides como Apollo, Figure o Digit ya colaboran en fábricas y almacenes. Más que reemplazar trabajos, estas industrias tecnológicas buscan asumir tareas riesgosas o repetitivas, liberando espacio para la creatividad y el valor humano.

Tecnología en el 2035 - Interna 10 Los humanoides impulsan una transformación laboral clave en las industrias tecnológicas. Extraída de la web

Órganos a demanda

La bioimpresión y los xenotrasplantes prometen un futuro donde las listas de espera para trasplantes sean cosa del pasado. Empresas como Cellink y Aspect Biosystems trabajan en los primeros ensayos clínicos que podrían transformar para siempre la medicina.