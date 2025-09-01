Estas son las 10 industrias tecnológicas que transformarán el mundo por completo antes del 2035
Las industrias tecnológicas avanzan hacia un futuro de cambios profundos. Antes de 2035, su impacto transformará el mundo por completo.
El futuro cercano promete un escenario de cambios sin precedentes. Las industrias tecnológicas emergentes están configurando un horizonte para el 2035 en el que los avances modificarán desde la salud hasta la movilidad, pasando por la producción, la cultura y el modo en que entendemos nuestras interacciones sociales.
Un análisis publicado en Forbes por Amir Husain, experto en informática y tecnología, revela que esta transformación no se limita a mejorar lo existente, sino a generar plataformas enteramente nuevas que definirán la competitividad y la soberanía tecnológica en un mundo cada vez más interconectado.
Te Podría Interesar
Computadoras de próxima generación
El avance de la informática está dejando atrás la clásica arquitectura de von Neumann. Las plataformas cuánticas, neuromórficas y algorítmicas impulsadas por modelos generativos permitirán aplicaciones inéditas, desde criptografía renovada hasta descubrimiento acelerado de fármacos.
Las industrias tecnológicas enfocadas en computación cuántica no reemplazarán a las tradicionales, pero sí superarán sus límites en tareas específicas. A la par, los sistemas neuromórficos se inspiran en el cerebro humano para abrir el camino hacia una revolución en el aprendizaje profundo, con menor gasto energético y mayor resistencia frente a ataques digitales.
Ciudades convertidas en granjas
La presión sobre la superficie cultivable impulsa alternativas como la agricultura vertical urbana. Proyectos como Bustanica en Dubái muestran que es posible alcanzar una producción millonaria con un consumo de agua mucho menor.
El futuro apunta a sistemas agrícolas gestionados por inteligencia artificial, logística electrificada y cultivos diseñados para responder a la demanda local, garantizando precios estables y alimentos disponibles en las grandes urbes. Estas soluciones son un ejemplo claro de cómo la transformación tecnológica incide directamente en la seguridad alimentaria.
Medicina personalizada a nivel genético
La edición genética ya no es solo teoría de laboratorio: terapias pioneras para enfermedades hematológicas hereditarias fueron aprobadas en clínicas. Este campo avanza hacia tratamientos personalizados, supervisados en tiempo real por inteligencia artificial, que apuestan más por la curación que por la paliación.
La transformación que propone esta rama de la biotecnología en 2035 apunta a un mundo en el que cada paciente reciba terapias a la medida de su perfil genético, reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de éxito.
Computación espacial y BCI
La computación espacial comienza a ser aplicada en entornos laborales reales, con gafas de realidad aumentada y virtual que mejoran capacitación, mantenimiento y asistencia. El Metaverso, más allá del entretenimiento, se proyecta como un entorno persistente para empresas y formación profesional.
En paralelo, las interfaces cerebro-computadora (BCI) avanzan en accesibilidad y prometen convertirse en herramientas de alto rendimiento, siempre que logren sensores no invasivos, con baja latencia y alta resolución.
El espacio como experiencia de clase media
La reutilización de vehículos espaciales está reduciendo costos y abriendo camino a la logística orbital y, eventualmente, al turismo espacial. Compañías como Isar Aerospace y Firefly lideran una nueva etapa en la que viajar fuera del planeta podría convertirse en una experiencia accesible para la clase media antes de 2035.
Agua como recurso solucionable
Nuevas plantas de desalinización, como la que se construye en Karachi, combinan ósmosis inversa, energías renovables y purificación avanzada para enfrentar la crisis hídrica global. Este modelo, ya en expansión fuera del Golfo, abre un futuro de transformación en la gestión del recurso más vital para la humanidad.
El cielo como autopista gestionada
La movilidad aérea urbana deja de ser una idea futurista para convertirse en proyectos concretos como el corredor O’Hare–Vertiport en Chicago. En paralelo, se desarrollan marcos regulatorios y software de control que permitirán gestionar millones de drones y aeronaves autónomas con aplicaciones en logística, salud y seguridad urbana.
Entretenimiento sin límites físicos
Los conciertos holográficos e inmersivos podrían reunir a millones de espectadores en simultáneo, abriendo paso a una nueva era cultural. El Mukaab en Riad es un ejemplo de esta convergencia entre arquitectura, óptica e informática que transformará el ocio y la experiencia del espectáculo.
Robots como compañeros
Robots humanoides como Apollo, Figure o Digit ya colaboran en fábricas y almacenes. Más que reemplazar trabajos, estas industrias tecnológicas buscan asumir tareas riesgosas o repetitivas, liberando espacio para la creatividad y el valor humano.
Órganos a demanda
La bioimpresión y los xenotrasplantes prometen un futuro donde las listas de espera para trasplantes sean cosa del pasado. Empresas como Cellink y Aspect Biosystems trabajan en los primeros ensayos clínicos que podrían transformar para siempre la medicina.