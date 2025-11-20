Esta oferta de PC gamer está llamando la atención de todo Mercado Libre

La oferta de Mercado Libre por esta PCgamer baja casi $100.000 y se puede pagar hasta en 6 cuotas.

Mercado Libre lanzó una tremenda oferta para quienes buscan una PC gamer potente sin irse a la gama más cara. Se trata del modelo MX529 con procesador AMD Ryzen 7 5700G, que se encuentra por tan solo $595.579, con un 13% de descuento y una rebaja cercana a los $100.000. Además, se puede pagar en 6 cuotas de $140.229, un punto clave para quienes quieren renovar equipo pero necesitan financiar la compra.

¿Por qué deberías prestarle atención a esta PC gamer? En el corazón de esta PC aparece el AMD Ryzen 7 5700G, un procesador de hasta 4,6 GHz pensado para responder bien en multitarea, trabajo de oficina exigente, streaming y gaming de entrada. Lo acompaña una motherboard A520 y nada menos que 32 GB de memoria RAM, una cifra que da mucho aire para tener varias aplicaciones abiertas, editar contenido o trabajar con proyectos pesados sin que el sistema se arrastre.

PC Gamer-Mercado Libre - Interna 1 Una de las PC gama media más tentadoras: potente para trabajo y gaming de entrada, lista para usar, pero sin sistema operativo incluido. shutterstock Un almacenamiento bien resuelto Incluye un disco sólido de 1 TB, ideal para acelerar el arranque del sistema, los tiempos de carga y tener espacio de sobra para programas y juegos. Todo viene montado en un kit de gabinete con fuente, listo para enchufar y usar.