Esta oferta de PC gamer está llamando la atención de todo Mercado Libre
Mercado Libre bajó casi $100.000 esta PC gamer que cuenta con AMD Ryzen 7 5700G, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB.
Mercado Libre lanzó una tremenda oferta para quienes buscan una PC gamer potente sin irse a la gama más cara. Se trata del modelo MX529 con procesador AMD Ryzen 7 5700G, que se encuentra por tan solo $595.579, con un 13% de descuento y una rebaja cercana a los $100.000. Además, se puede pagar en 6 cuotas de $140.229, un punto clave para quienes quieren renovar equipo pero necesitan financiar la compra.
¿Por qué deberías prestarle atención a esta PC gamer?
En el corazón de esta PC aparece el AMD Ryzen 7 5700G, un procesador de hasta 4,6 GHz pensado para responder bien en multitarea, trabajo de oficina exigente, streaming y gaming de entrada. Lo acompaña una motherboard A520 y nada menos que 32 GB de memoria RAM, una cifra que da mucho aire para tener varias aplicaciones abiertas, editar contenido o trabajar con proyectos pesados sin que el sistema se arrastre.
Te Podría Interesar
Un almacenamiento bien resuelto
Incluye un disco sólido de 1 TB, ideal para acelerar el arranque del sistema, los tiempos de carga y tener espacio de sobra para programas y juegos. Todo viene montado en un kit de gabinete con fuente, listo para enchufar y usar.
El único detalle a considerar es que no incluye sistema operativo, por lo que el usuario deberá instalar Windows por su cuenta o elegir alguna distribución de Linux. Aun así, por especificaciones y precio, esta MX529 se perfila como una de las propuestas más tentadoras dentro de la gama media en Mercado Libre.