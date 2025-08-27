Esta filtración nos deja ver el teléfono más barato de Motorola

El próximo Motorola de gama baja ya tiene nombre y primeras especificaciones filtradas. Se trata del moto g06 , un teléfono barato que apunta a convertirse en la nueva opción accesible de la marca. Su diseño, características y posibles precios ya se dieron a conocer a través de imágenes y reportes previos.

Con opciones de color variadas, un procesador MediaTek y batería de larga duración, el moto g06 se perfila como una alternativa interesante para quienes buscan un dispositivo económico sin resignar estilo ni prestaciones esenciales. A continuación, repasamos lo que se sabe hasta el momento sobre este nuevo lanzamiento.

El nuevo Motorola moto g06 mantendrá un diseño similar al G05, con cámaras duales traseras.

El moto g06 mantendrá una estética similar a la de su predecesor , el moto g05, con cámaras duales en la parte trasera y botones de encendido y volumen en el lateral derecho. En la parte inferior se ubican el puerto USB-C, los altavoces y el micrófono.

Este teléfono barato llegará en varias opciones de color: Pantone Tapestry (azul oscuro), Pantone Tendril (verde ceniza), Pantone Arabesque (naranja) y un tono blanquecino, lo que permite un toque moderno y adaptable a distintos gustos.

Filtración Motorola moto g06 - Interna 2 El próximo teléfono barato de la marca llegará en varios colores inspirados en Pantone. Motorola

Especificaciones técnicas del moto g06

En cuanto a rendimiento, el moto g06 incorporará el chipset MediaTek Helio G81 Extreme junto con 4 GB de RAM. Esto permitirá un funcionamiento fluido para tareas diarias, navegación y uso de aplicaciones habituales.

Además, contará con una batería de 5.100 mAh con carga de 10 W, pensada para brindar autonomía suficiente durante toda la jornada sin necesidad de recargas constantes.

Filtración Motorola moto g06 - Interna 3 El moto g06 tiene un procesador MediaTek Helio G81 Extreme y 4 GB de RAM. Motorola

Precio esperado y disponibilidad

El nuevo teléfono barato de Motorola se lanzará en dos configuraciones de memoria. La versión de 4/64 GB tendrá un valor cercano a los 122,90 dólares (162.483 pesos argentinos), mientras que la variante de 4/256 GB alcanzará los 169,90 dólares (224.570 pesos argentinos).

Aunque aún no hay una fecha confirmada, se espera que el moto g06 llegue al mercado en las próximas semanas, consolidándose como la opción de entrada más competitiva dentro del catálogo de la marca.

FUENTE: Información extraída de Digital Trends