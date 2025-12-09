El Samsung Galaxy S26 Ultra contará con una batería mucho más grandes que sus modelos anteriores

Samsung es consciente del auge y la actual situación de las celdas de gran capacidad. De esta forma, los reportes más recientes indican que el próximo Samsung Galaxy S26 Ultra contará con una batería de mayor capacidad. Así, la compañía surcoreana ampliará ligeramente la autonomía su se alejará de los 5.000 mAh.

Aunque Samsung sigue reticente a dar el salto a tecnologías más novedosas y arriesgadas , la empresa ha querido mostrar que no se olvida de la autonomía en su flagship. Esta mejora, si bien es moderada, rompe con una tradición que se mantenía inamovible desde el Galaxy S21, demostrando que la marca está atenta a las demandas del mercado.

Según la información que ha podido verificar un insider en la red china de Weibo, el Samsung Galaxy S26 Ultra contaría con una batería de 5.200 mAh. Este pequeño, pero significativo incremento, rompería con el dogma establecido por la serie Ultra, que mantuvo los 5.000 mAh desde el S21 hasta el reciente S25.

Si bien la mejora es de únicamente el 4% de la autonomía y supondrá un mayor peso para el dispositivo, Samsung quiere mostrar que no se olvida de la batería en su siguiente buque insignia. Además, también se espera un salto adelante en su carga rápida, dando el salto a los 60 W frente a los 45 W de las generaciones previas.

El hecho de que la carga rápida se limite a 60 W es una decisión deliberada. Se trata de la visión de Samsung de preservar la vida útil de las baterías , ya que siempre han defendido que las cargas demasiado rápidas pueden propiciar un desgaste prematuro de dicho almacenamiento energético.

Asimismo, estas decisiones formarían parte de minimizar la gran diferencia que tienen las baterías de Samsung frente a las nuevas fórmulas que están afianzándose en diversos modelos chinos. La incomodidad de la marca es evidente, pero su postura es la cautela.

La tecnología de batería de 7.000 mAh es tentadora, pero Samsung teme su rendimiento a largo plazo.

La incógnita del carbono-silicio y las baterías de 7.000 mAh

El verdadero debate se centra en las baterías de carbono-silicio, una tecnología que marcas como Samsung y Apple no quieren utilizar todavía. Aunque estas nuevas fórmulas ofrecen una capacidad de almacenamiento por encima de los 7.000 mAh, existe una gran incertidumbre.

Todavía no se sabe cómo rendirán a largo plazo, y cómo reaccionarán al desgaste y pérdida de vida útil. Esta es la razón principal por la que Samsung prefiere no arriesgarse. Sin embargo, los atractivos números están atrayendo a muchos usuarios que, al menos a corto plazo, pueden disfrutar de unos niveles de autonomía "asombrosamente altos".