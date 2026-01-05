El SAmsung Galaxy S25 Ultra arranca el 2026 con una rebaja histórica en Mercado Libre
El Samsung Galaxy S25 Ultra aparece con un fuerte descuento, cuotas y características premium que lo vuelven una de las ofertas tecnológicas del inicio de 2026.
El comienzo de 2026 trae movimientos fuertes en el mercado de teléfonos de alta gama. En una alianza que busca captar miradas desde el primer mes del año, Samsung y Mercado Libre activaron una promoción destacada sobre uno de los modelos más potentes del catálogo actual: el Galaxy S25 Ultra. Más allá del impacto del descuento, el equipo vuelve a ponerse en foco por su rendimiento, pantalla y capacidad, pensados para usuarios que buscan un celular “para varios años”.
Potencia y fluidez para el uso diario
El Galaxy S25 Ultra sostiene el estándar premium de la línea Ultra. En su interior combina un procesador de última generación con 12 GB de memoria RAM, una configuración que asegura fluidez incluso en escenarios exigentes. Multitarea, aplicaciones pesadas, juegos demandantes y edición de contenido se ejecutan sin demoras, con una experiencia estable y sostenida en el tiempo.
Esta potencia no solo apunta al rendimiento inmediato, sino también a la longevidad del equipo. En un contexto donde los ciclos de renovación se estiran, contar con hardware robusto es clave para evitar que el dispositivo quede obsoleto en poco tiempo. Además, el equipo es compatible con redes 5G, lo que lo prepara para el despliegue progresivo de esta tecnología en Argentina.
Samsung brinda espacio, pantalla y experiencia premium
Otro de los pilares del Galaxy S25 Ultra es el almacenamiento. Con 256 GB de memoria interna, el usuario puede despreocuparse por el espacio: fotos en alta resolución, videos, aplicaciones y archivos conviven sin necesidad de borrar contenido de forma constante. Es un punto fuerte para quienes usan el celular como centro de consumo y producción digital.
La experiencia se completa con una pantalla de 6,9 pulgadas, uno de los rasgos distintivos del modelo. Su tamaño y calidad la convierten en una aliada tanto para el entretenimiento —series, películas y videojuegos— como para tareas laborales o de estudio. La visualización amplia y envolvente refuerza la sensación de estar frente a un verdadero dispositivo de gama alta.
El precio, el descuento y las cuotas
Recién sobre el final aparece el dato que explica por qué esta oferta generó tanto ruido. El precio original del Galaxy S25 Ultra era de $2.693.600, pero en esta promoción de arranque de 2026 se consigue a $1.735.395. La rebaja ronda los $950.000, lo que representa un 35% de descuento, una cifra poco habitual para un equipo de esta categoría.
A eso se suma la posibilidad de financiar la compra en hasta 6 cuotas de $392.951, un esquema que busca facilitar el acceso a un flagship en un contexto de consumo más cauteloso.
Con potencia, pantalla grande, amplio almacenamiento y un recorte de precio significativo, el Galaxy S25 Ultra vuelve a colocarse en el centro de la escena. Para quienes estaban esperando una oportunidad concreta para dar el salto a la gama alta, este arranque de año ofrece una de las más fuertes del mercado local.