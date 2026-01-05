El SAmsung Galaxy S25 Ultra arranca el 2026 con una rebaja histórica en Mercado Libre

El Samsung Galaxy S25 Ultra aparece con un fuerte descuento, cuotas y características premium que lo vuelven una de las ofertas tecnológicas del inicio de 2026.

El comienzo de 2026 trae movimientos fuertes en el mercado de teléfonos de alta gama. En una alianza que busca captar miradas desde el primer mes del año, Samsung y Mercado Libre activaron una promoción destacada sobre uno de los modelos más potentes del catálogo actual: el Galaxy S25 Ultra. Más allá del impacto del descuento, el equipo vuelve a ponerse en foco por su rendimiento, pantalla y capacidad, pensados para usuarios que buscan un celular “para varios años”.

s25 ultra2 El Galaxy S25 Ultra apuesta a potencia, pantalla grande y rendimiento pensado para durar años. Samsung Potencia y fluidez para el uso diario El Galaxy S25 Ultra sostiene el estándar premium de la línea Ultra. En su interior combina un procesador de última generación con 12 GB de memoria RAM, una configuración que asegura fluidez incluso en escenarios exigentes. Multitarea, aplicaciones pesadas, juegos demandantes y edición de contenido se ejecutan sin demoras, con una experiencia estable y sostenida en el tiempo.

Esta potencia no solo apunta al rendimiento inmediato, sino también a la longevidad del equipo. En un contexto donde los ciclos de renovación se estiran, contar con hardware robusto es clave para evitar que el dispositivo quede obsoleto en poco tiempo. Además, el equipo es compatible con redes 5G, lo que lo prepara para el despliegue progresivo de esta tecnología en Argentina.

Los mejores teléfonos Android de todo el 2025 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera el ranking de los mejores teléfonos Android de 2025. Samsung brinda espacio, pantalla y experiencia premium Otro de los pilares del Galaxy S25 Ultra es el almacenamiento. Con 256 GB de memoria interna, el usuario puede despreocuparse por el espacio: fotos en alta resolución, videos, aplicaciones y archivos conviven sin necesidad de borrar contenido de forma constante. Es un punto fuerte para quienes usan el celular como centro de consumo y producción digital.

La experiencia se completa con una pantalla de 6,9 pulgadas, uno de los rasgos distintivos del modelo. Su tamaño y calidad la convierten en una aliada tanto para el entretenimiento —series, películas y videojuegos— como para tareas laborales o de estudio. La visualización amplia y envolvente refuerza la sensación de estar frente a un verdadero dispositivo de gama alta.