El regalo ideal para papá: el Samsung Galaxy A57 baja de precio y es la mejor oferta en Mercado Libre

El Samsung Galaxy A57 se posiciona como una de las ofertas más atractivas en Mercado Libre, con pantalla de 120 Hz, buena cámara y batería de larga duración.

Con la llegada del Día del Padre, las promociones en tecnología empiezan a ocupar el centro de la escena y Mercado Libre aparece como uno de los principales protagonistas. En este contexto, un modelo de Samsung se posiciona como una de las opciones más atractivas por su combinación de prestaciones, diseño y precio: el nuevo Samsung Galaxy A57, que actualmente puede conseguirse por debajo del millón de pesos.

El dispositivo, ubicado dentro de la gama media-alta de la marca surcoreana, se destaca por ofrecer características que suelen encontrarse en equipos de segmentos superiores, lo que lo convierte en una alternativa tentadora para quienes buscan renovar el celular sin realizar un gasto excesivo.

Samsung apuesta al segmento medio-alto con un celular equilibrado, resistente y de gran autonomía. Samsung Pantalla fluida, rendimiento sólido y diseño premium Uno de los puntos más fuertes del Samsung Galaxy A57 es su pantalla Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Esta combinación garantiza una experiencia visual fluida, con colores intensos y una buena respuesta tanto para consumo de contenido como para videojuegos o redes sociales.

En su interior, el equipo incorpora un procesador Exynos 1680 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta configuración permite un rendimiento estable en tareas cotidianas y multitarea, además de un espacio amplio para aplicaciones, fotos y videos.

En el apartado fotográfico, el dispositivo incluye una triple cámara trasera: un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un lente macro de 5 MP. A esto se suma una cámara frontal de 12 MP optimizada con inteligencia artificial para mejorar selfies y videollamadas.