El regalo ideal para papá: el Samsung Galaxy A57 baja de precio y es la mejor oferta en Mercado Libre
El Samsung Galaxy A57 se posiciona como una de las ofertas más atractivas en Mercado Libre, con pantalla de 120 Hz, buena cámara y batería de larga duración.
Con la llegada del Día del Padre, las promociones en tecnología empiezan a ocupar el centro de la escena y Mercado Libre aparece como uno de los principales protagonistas. En este contexto, un modelo de Samsung se posiciona como una de las opciones más atractivas por su combinación de prestaciones, diseño y precio: el nuevo Samsung Galaxy A57, que actualmente puede conseguirse por debajo del millón de pesos.
El dispositivo, ubicado dentro de la gama media-alta de la marca surcoreana, se destaca por ofrecer características que suelen encontrarse en equipos de segmentos superiores, lo que lo convierte en una alternativa tentadora para quienes buscan renovar el celular sin realizar un gasto excesivo.
Pantalla fluida, rendimiento sólido y diseño premium
Uno de los puntos más fuertes del Samsung Galaxy A57 es su pantalla Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Esta combinación garantiza una experiencia visual fluida, con colores intensos y una buena respuesta tanto para consumo de contenido como para videojuegos o redes sociales.
En su interior, el equipo incorpora un procesador Exynos 1680 de ocho núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta configuración permite un rendimiento estable en tareas cotidianas y multitarea, además de un espacio amplio para aplicaciones, fotos y videos.
En el apartado fotográfico, el dispositivo incluye una triple cámara trasera: un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un lente macro de 5 MP. A esto se suma una cámara frontal de 12 MP optimizada con inteligencia artificial para mejorar selfies y videollamadas.
Batería de larga duración y resistencia para el uso diario
Otro de los puntos destacados del Samsung Galaxy A57 es su batería de 5000 mAh, que promete autonomía para todo el día incluso con uso intensivo. Además, cuenta con soporte de carga superrápida, lo que reduce significativamente los tiempos de espera.
El diseño también acompaña la propuesta premium del dispositivo: cuenta con una parte trasera de cristal brillante y certificación IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua. Este detalle lo ubica un paso adelante dentro de su segmento, ofreciendo mayor durabilidad frente al uso cotidiano.
Una oferta destacada en Mercado Libre
El atractivo principal del momento es su precio. En Mercado Libre, el Samsung Galaxy A57 se encuentra disponible por $910.000, con la posibilidad de financiarlo en hasta 6 cuotas de $204.734, lo que lo convierte en una opción accesible dentro de su categoría.
En un escenario donde los smartphones de gama media-alta ganan cada vez más terreno, el Galaxy A57 de Samsung se presenta como una alternativa equilibrada entre rendimiento, diseño y precio, ideal para quienes buscan un regalo tecnológico completo sin llegar a los valores de los modelos premium.