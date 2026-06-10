El punto azul de Android 16: qué significa y por qué aparece en la pantalla de tu celular

Android 16 incorpora un nuevo indicador que avisa cuándo las aplicaciones acceden a tu ubicación, reforzando la privacidad y el control de tus datos.

Con la actualización Android 16 QPR 3, Google introdujo un nuevo indicador visible en los celulares: un punto azul que alerta a los usuarios sobre el acceso a su información de ubicación. Esta medida forma parte de los esfuerzos de las principales empresas tecnológicas por ofrecer mayor transparencia y control sobre los datos personales en dispositivos móviles.

android 16 Usuarios pueden revisar el “Uso reciente de aplicaciones” y gestionar accesos a su ubicación rápidamente con Android 16. Imagen generada con IA Función y significado del punto azul El punto azul se activa cuando una aplicación accede a la ubicación del dispositivo, funcionando de manera similar al punto verde que ya avisaba sobre el uso de la cámara o el micrófono. Esto permite que los usuarios identifiquen de inmediato qué aplicaciones están consultando su ubicación y ajusten los permisos según lo consideren necesario.

Según Google, los usuarios pueden pulsar el indicador para ver un detalle de las aplicaciones que han accedido recientemente a la ubicación, gestionando los permisos a través del cuadro de diálogo “Uso reciente de aplicaciones”. Si la cámara, el micrófono y la ubicación se usan simultáneamente, los puntos azul y verde pueden fusionarse visualmente, mostrando un solo indicador en la pantalla.

La actualización comenzó a probarse en diciembre de 2025 en los dispositivos Pixel y desde marzo se implementó progresivamente en el resto de celulares Android compatibles.

celular_1.jpg Google refuerza privacidad, integrando puntos azul y verde, modo incógnito y controles de ubicación avanzados. Shutterstock Cambios en la gestión de la privacidad El punto azul no es la única mejora de Android 16 en materia de privacidad. La próxima versión del sistema operativo, Android 17, incluirá un botón que permitirá a las aplicaciones solicitar acceso a la ubicación precisa solo una vez, durante el uso activo, evitando la recopilación en segundo plano sin conocimiento del usuario.