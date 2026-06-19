El próximo iPhone 18 Pro cambiará su módulo de cámaras trasero

Las filtraciones de los proveedores revelan modificaciones en las dimensiones de la cámara de los próximos gama alta de Apple.

La evolución de los sistemas fotográficos en los iPhone determina las modificaciones estructurales de las próximas generaciones de terminales. Apple ultima los detalles de producción para el iPhone 18 Pro, un modelo que registrará una variación en el relieve de su módulo óptico trasero para dar lugar a componentes mecánicos avanzados.

Razones del incremento de volumen en las lentes de Apple Las dimensiones generales del armazón del iPhone 18 Pro mantendrán las proporciones del catálogo precedente, exceptuando el área destinada a los sensores de captura. Los reportes técnicos procedentes de los talleres de montaje indican que la superficie de aluminio que contiene las óptimas de las cámaras sufrirá un ensanchamiento exclusivo. La divulgación de maquetas de prueba realizada por especialistas del sector exhibe que el grosor total de la variante Max alcanzará los 13,77 milímetros incluyendo el relieve de los cristales, superando los 12,92 milímetros medidos en la edición previa del mercado.

Los moldes de prueba del nuevo iPhone 18 Pro confirman que el sector del lente sobresale más que en los diseños previos de la marca. Imagen generada con IA El motivo principal de esta alteración física radica en la renovación de la arquitectura interna de la cámara principal. Los datos filtrados por el analista Digital Chat Station confirman que el terminal portará un captor de 48 megapíxeles de escala ultra grande equipado con un mecanismo de apertura variable. La integración de estas laminillas móviles exige un espacio físico mayor dentro del chasis para regular el ingreso de luz natural hacia el chip sensible, obligando a los ingenieros a desplazar la estructura hacia el exterior del plano posterior.

Mejoras fotográficas en la nueva generación de teléfono La adopción de la apertura variable representa un avance para la gestión de las capturas en condiciones de baja luminosidad y el control de la profundidad de campo nativa. Este componente mecánico emula el funcionamiento de los objetivos de las cámaras profesionales tradicionales, permitiendo alterar el diámetro del diafragma de modo automático o manual según las necesidades de la escena. Las modificaciones estructurales contemplan también actualizaciones en el sensor de tipo teleobjetivo, el cual sumará elementos de refracción adicionales para incrementar la nitidez en los rangos de aumento óptico de largo alcance.