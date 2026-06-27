El nuevo Nothing Phone (4b) filtra sus especificaciones técnicas antes del debut

El sector de la telefonía móvil registra novedades en sus catálogos de costo accesible mediante la publicación de datos de manufactura avanzados. La empresa de hardware formalizó los adelantos visuales del Nothing Phone (4b), un teléfono gama media que busca equilibrar el rendimiento general con una estética diferencial basada en componentes lumínicos traseros.

Detalles de diseño del nuevo teléfono de la marca El material audiovisual que difundió la compañía revela una fisonomía que disminuye la presencia de superficies transparentes en comparación con las generaciones previas. La estructura trasera aloja un módulo de cámaras rectangular que resguarda un sistema de interfaz denominado Glyph Bar, equipado en esta oportunidad con cinco diodos LED de gran tamaño. Este componente lumínico cumple la función de alertar al usuario sobre las notificaciones entrantes del sistema operativo y proveer un indicador visual durante la activación del temporizador fotográfico.

El nuevo Nothing Phone (4b) reduce las zonas transparentes del chasis para adoptar un estilo de líneas más uniformes. Nothing El armazón del dispositivo utiliza un marco plano construido en material plástico con botones físicos en tonalidad negra. Las imágenes oficiales confirman que la variante de base lucirá un acabado en color azul, complementado con una pantalla frontal que aprovecha el espacio mediante márgenes laterales estrechos. Nothing fijó la fecha de presentación de este teléfono para el próximo 7 de julio, posicionando la unidad como la alternativa de entrada a su ecosistema de productos portátiles.

Rendimiento y componentes para el segmento de gama media Las características internas del equipo trascendieron a través de los reportes del analista de la industria Yogesh Brar. El procesador seleccionado para gestionar las tareas lógicas es el circuito integrado Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, una plataforma que trabaja con cuatro núcleos de alto rendimiento ARM Cortex-A720 y cuatro núcleos de eficiencia Cortex-A520. Los ensayos preliminares de potencia ubican el rendimiento de este modelo en niveles cercanos a los que registra el modelo superior de la misma familia.