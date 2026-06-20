Huawei patenta el primer teléfono triplegable de formato vertical

Huawei registró un diseño que se dobla dos veces sobre sí mismo para reducir el espacio de almacenamiento en el bolsillo.

La nueva tecnología de Huawei plantea un uso más cómodo para las plataformas lógicas que se ejecutan en sentido vertical.

El desarrollo de pantallas flexibles registra un nuevo avance técnico dentro de la industria tecnológica internacional. La corporación de China patentó un esquema de Huawei que modifica los formatos de flexión conocidos hasta el momento, aplicando un mecanismo de doble bisagra sobre un eje longitudinal en el próximo teléfono plegable.

Los ingenieros de la marca diseñaron un sistema de aislamiento para impedir el bloqueo de la señal en las antenas internas. PostFast El diseño en forma de S para el nuevo teléfono plegable La documentación técnica que filtró el analista xleaks7 detalla un concepto que abandona la expansión lateral tradicional. Este terminal adopta una estructura tipo concha que se dobla dos veces sobre sí mismo mediante un movimiento en forma de "S". El objetivo de la marca consiste en llevar este factor de forma a la producción masiva bajo la denominación comercial de Pura X TriFold. Cuando el armazón permanece cerrado, la unidad adopta la estética de un bloque cuadrado compacto y portátil.

El formato compacto de este teléfono plegable busca facilitar el transporte del equipo dentro de la indumentaria diaria. Imagen generada con IA La superposición de un panel en tres secciones independientes incrementa la complejidad del hardware interno. Los esquemas que publicó el sitio PostFast reflejan que el chasis queda dividido en placas delgadas que se apilan al cerrarse. Para evitar que la acumulación de capas obstruya la potencia de las telecomunicaciones, la firma añade un deflector que aísla los componentes críticos. Este elemento técnico asegura que las antenas funcionen a pleno rendimiento sin registrar pérdidas de señal en ninguna posición.

Pantallas alargadas para el segmento de gama alta La apertura total del dispositivo revela una relación de aspecto que resulta más alargada que la de un smartphone convencional. Esta configuración ofrece un sentido práctico para las costumbres de consumo actuales de la sociedad, debido a que la mayoría de las aplicaciones operan bajo la modalidad de desplazamiento vertical continuo. Las dimensiones de la pantalla facilitan la lectura de texto y permiten desplegar varias tareas de modo simultáneo en ventanas apiladas.

La categoría de terminales de gama alta suma variantes de flexión para capturar el interés de los creadores de contenido. Imagen generada con IA La estrategia de Huawei plantea un rumbo inverso al de competidores como Samsung, que orientan sus esfuerzos de gama alta hacia paneles anchos similares a tabletas electrónicas. La marca de Pekín prefiere priorizar la portabilidad extrema del aparato sin relegar la superficie útil de interacción. Mientras la cadena de producción alista la próxima generación de terminales para el período otoñal, esta patente consolida las líneas de investigación de la firma para dominar el sector.