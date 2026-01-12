El nuevo Motorola Signature admitiría un lápiz óptico

La expectativa por el nuevo teléfono premium de Motorola sigue en aumento entre los fanáticos de la tecnología. Una reciente filtración confirmó un detalle clave: el motorola signature no solo es un dispositivo potente, sino que también cuenta con soporte para lápiz óptico , posicionándose como una herramienta versátil para la productividad y el diseño.

El mercado de la telefonía móvil de gama alta busca constantemente diferenciarse, y este fabricante parece haber encontrado la clave. Tras varios rumores sobre el sucesor de la serie Edge, las nuevas imágenes promocionales ratifican el cambio de nombre y la apuesta por funciones avanzadas en este nuevo teléfono insignia.

Motorola acaba de presentar su nuevo teléfono de gama alta : el motorola signature . Aunque el diseño general ya circulaba en la red, la novedad reciente es impactante. Tras el lanzamiento, vimos que el quipo soportará un lápiz óptico .

Este detalle visual no deja lugar a dudas. Esto implica claramente que el motorola signature es compatible con lápiz óptico , lo cual no sorprende. La inclusión de este accesorio sugiere que la marca busca competir directamente con los gigantes que dominan el nicho de la productividad móvil.

La identidad del dispositivo es tema de debate en las últimas semanas. A principios de diciembre, un rumor nos decía que el próximo Motorola Edge 70 Ultra sería compatible con lápiz óptico , y el motorola signature es ese dispositivo con un nombre nuevo y más actual.

¿Es este el cambio de estrategia que necesitaba la marca para liderar el mercado? La imagen filtrada confirma esta información. Con este movimiento, Motorola simplifica su nomenclatura y eleva el estatus de su producto estrella.

Motorola Signature - Interna 2 Este modelo de Motorola reemplaza al esperado Edge 70 Ultra. Motorola

Potencia bruta bajo el chasis

Más allá de los accesorios, el hardware es bestial. El motorola signature cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 5, junto con hasta 16 GB de RAM y 5.200 mAh de batería. Estas especificaciones garantizan un rendimiento fluido para cualquier tarea.

La experiencia visual es de primer nivel. Llega con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con una resolución de 1,5K y está disponible con Android 16 desde el primer día. Todo indica que estamos ante uno de los grandes protagonistas del año en el sector móvil.