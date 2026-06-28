El nuevo DOOGEE S300 Plus combina conectividad 5G con una cámara térmica avanzada
El teléfono de Doogee fue diseñado para entornos exigentes. La unidad incorpora una batería de alta capacidad y certificación militar de resistencia.
El desarrollo de dispositivos móviles de alta resistencia registra novedades importantes mediante la incorporación de sensores de grado profesional. La corporación DOOGEE formalizó el lanzamiento de su nuevo teléfono, un equipo que asimila conectividad 5G, capacidades lógicas de visión nocturna y un sistema de imágenes térmicas.
Especificaciones técnicas y resistencia en el DOOGEE S300 Plus
La ingeniería del DOODGE S300 Plus prioriza la supervivencia de los componentes internos bajo condiciones ambientales extremas. El armazón posee las certificaciones internacionales IP68, IP69K y la norma militar MIL-STD-810H, garantizando la protección contra el ingreso de polvo, agua y caídas sobre superficies duras. La pantalla consta de un panel de 6,78 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, prescindiendo de recortes para optimizar el área de visualización útil.
El procesamiento de datos depende de un chip MediaTek Dimensity 8300 con una arquitectura de ocho núcleos a una frecuencia de 3,35 GHz y un proceso de manufactura de 4 nanómetros. El hardware se complementa con una configuración de memoria que alcanza los 48 GB de memoria RAM mediante un esquema de expansión digital sobre el módulo físico base de 12 GB. El espacio de almacenamiento masivo interno ofrece una capacidad de 1 TB para el alojamiento de archivos y registros lógicos del sistema operativo Android 16.
Bloque óptico y sensores del nuevo teléfono de la firma
La sección fotográfica trasera del teléfono agrupa tres sensores asistidos por algoritmos de inteligencia artificial. El captor principal utiliza el sensor S5KHP2 de 200 megapíxeles, acompañado por una lente de enfoque largo de 8 megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos y una cámara de visión nocturna de 64 megapíxeles. El diferencial tecnológico radica en la cámara de fusión térmica integrada, que opera con una resolución de 256 por 192 píxeles para detectar diferencias de temperatura en tiempo real.
La autonomía general del teléfono se sustenta mediante una celda de energía de 11.000 mAh, una capacidad que duplica el estándar residencial y admite un sistema de carga rápida por cable de 66 vatios. El ecosistema de conectividad de la firma DOOGEE se completa con soporte para redes WiFi 6E, Bluetooth 5.4, un motor lineal de vibración en el eje X y una ranura de triple compartimento para tarjetas SIM simultáneas. El canal de distribución mayorista fijó un precio de referencia inicial de 659,99 euros en los mercados de la Unión Europea.