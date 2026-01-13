El gran problema de capacitarse en inteligencia artificial: creador o consumidor

Aprender a usar prompts es fácil, pero el mercado laboral busca expertos que entiendan cómo funciona la inteligencia artificial por dentro para innovar.

Hoy muchos creen que saber usar un chatbot es suficiente para tener éxito en el mercado laboral. Sin embargo, el verdadero desafío está en comprender los procesos internos de la inteligencia artificial. No se trata solo de escribir instrucciones, sino de meterse en el diseño y la optimización de los modelos actuales.

Mucha gente se queda en el molde pensando que con saber dar órdenes a una pantalla ya está. Pero la verdad es que usar estas herramientas es demasiado fácil y cualquiera puede hacerlo. Si querés formar parte del grupo que realmente mueve la aguja, tenés que empezar a crear. Existe la idea falsa de que solo hay cinco o seis empresas grandes, pero hay un montón de firmas trabajando en temas que el consumidor común ni se imagina.

image El problema de "sólo" saber usar la IA. X El mundo laboral busca creadores y no solo consumidores de IA Crear tecnología de avanzada no es solo hacer el entrenamiento inicial de un modelo, que es la parte que más plata y hardware requiere. Hay todo un ecosistema de tareas complejas donde hacen falta profesionales que se pongan las pilas. Hoy se necesita gente diseñando ambientes de aprendizaje por refuerzo para el post-training o preparando datos específicos para temas delicados como la medicina.

image Entender el funcionamiento de los logits y los embeddings es fundamental para desarrollar una inteligencia artificial propia. Imagen creada con IA También hay campo para optimizar la inferencia, investigar en interpretabilidad o trabajar en arquitecturas multimodales. Estos temas son inmensos y hay empresas enteras dedicadas a mejorar capacidades de agentes o crear estándares como MCP y A2A. De hecho, expertos locales ya presentan desarrollos propios a ingenieros de firmas globales como "Databricks" antes de que las soluciones se vuelvan masivas en el mercado laboral. Si no sabés cómo funciona la arquitectura por dentro, es imposible hacer estas tareas bien.

La tecnología interna: lo que hay que saber para innovar de verdad El problema es que muchos están muy cómodos siendo solo consumidores de la inteligencia artificial. Creen que crear estas herramientas es para personas predestinadas y no se ven capaces de aprender lo difícil. Pero hay que estudiar los fundamentos. Si no sabés qué es una conexión residual o cómo funcionan las funciones de atención, te vas a quedar afuera de las discusiones importantes.